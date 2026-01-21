Понад 100 мільйонів: ще один союзник виділяє кошти на підтримку енергетики України
- Нідерланди виділили Україні 23 мільйони євро на підтримку енергетичного сектору, включаючи імпорт газу та ремонт електростанцій.
- Ірландія, Словаччина, Азербайджан і Чехія також нададуть фінансову та матеріальну допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури України.
Україна отримає додаткову фінансову допомогу для підтримки енергетичного сектору на тлі постійних атак Росії. Нідерланди оголосили про виділення Києву 23 мільйонів євро.
Куди спрямують допомогу від Нідерландів?
Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.
За словами прем'єрки, допомогу від Нідерландів спрямують на критичні потреби енергетичного сектору України:
- фінансування імпорту газу;
- терміновий ремонт пошкоджених електростанцій;
- постачання важливого енергообладнання, яке виробляють нідерландські компанії, зокрема, генераторів та кабелів.
Дякую Нідерландам за оголошення додаткової допомоги у 23 мільйони євро на підтримку енергетичного сектору України,
– сказала Свириденко.
Важливо! Загальний обсяг фінансової допомоги від Нідерландів для української енергетики з урахуванням нової підтримки сягне 133 мільйонів євро у 2026 році, додала очільниця уряду.
Хто ще допоможе Україні?
Водночас наступного тижня Україна очікує надходження додаткових 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики від Ірландії.
А найближчими днями партнери направлять додаткові вантажі резервного енергетичного обладнання для підтримки української інфраструктури. Підтримку нададуть ще три країни – Словаччина, Азербайджан та Чехія.
Вантажі міститимуть важливе обладнання:
- трансформатори;
- генератори;
- кабелі;
- медичне обладнання;
- та іншу гуманітарну допомогу.
Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів,
– зауважила Свириденко.
Варто знати! Обсяги допомоги від Азербайджану очікуються на суму близько 1 мільйона гривень, розповіли у Міненерго. Баку спрямує до України 5 трансформаторів, 11 генераторів, 12 низьковольтних панелей, а також кабелі.
Скільки країн вже надіслали підтримку?
Україна від початку року отримала значну міжнародну підтримку для зміцнення енергетичного сектору. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що допомогу вже надали 17 країн і ЄС. Серед них – Італія, Бельгія, Чехія, Румунія, Болгарія, Данія, Литва, Польща, Швейцарія, Молдова, Норвегія, Німеччина, Австрія та Велика Британія тощо.
Внесок Італії реалізується у два етапи. Спершу Україна отримає 80 потужних бойлерів. Другий етап триватиме протягом наступних шести місяців – планується постачання ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, це обладнання спрямують насамперед у громади, які найбільше потерпають від російських обстрілів.
Раніше Андрій Сибіга також повідомляв, що Україна готує скликання так званого "Енергетичного Рамштайну" на тлі складної ситуації в енергетиці. Паралельно МЗС веде переговори з міжнародними партнерами, щоб збільшити їхній внесок у підтримку української енергосистеми.