Понад 100 мільйонів: ще один союзник виділяє кошти на підтримку енергетики України

Україна отримає додаткову фінансову допомогу для підтримки енергетичного сектору на тлі постійних атак Росії. Нідерланди оголосили про виділення Києву 23 мільйонів євро.

Куди спрямують допомогу від Нідерландів?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

За словами прем'єрки, допомогу від Нідерландів спрямують на критичні потреби енергетичного сектору України:

фінансування імпорту газу;

терміновий ремонт пошкоджених електростанцій;

постачання важливого енергообладнання, яке виробляють нідерландські компанії, зокрема, генераторів та кабелів.

Дякую Нідерландам за оголошення додаткової допомоги у 23 мільйони євро на підтримку енергетичного сектору України,

– сказала Свириденко.

Важливо! Загальний обсяг фінансової допомоги від Нідерландів для української енергетики з урахуванням нової підтримки сягне 133 мільйонів євро у 2026 році, додала очільниця уряду.

Хто ще допоможе Україні?

Водночас наступного тижня Україна очікує надходження додаткових 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики від Ірландії.

А найближчими днями партнери направлять додаткові вантажі резервного енергетичного обладнання для підтримки української інфраструктури. Підтримку нададуть ще три країни – Словаччина, Азербайджан та Чехія.

Вантажі міститимуть важливе обладнання:

трансформатори;

генератори;

кабелі;

медичне обладнання;

та іншу гуманітарну допомогу.

Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів,

– зауважила Свириденко.

Варто знати! Обсяги допомоги від Азербайджану очікуються на суму близько 1 мільйона гривень, розповіли у Міненерго. Баку спрямує до України 5 трансформаторів, 11 генераторів, 12 низьковольтних панелей, а також кабелі.

Скільки країн вже надіслали підтримку?