Словаччина оголосила про виділення пакета допомоги енергетичній системі України. Її сума становитиме 500 тисяч євро.

Що відомо про допомогу від Словаччини?

Країна також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів у школах прифронтових регіонів України на двосторонній основі, пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу в Х.

Він розповів, що зустрівся 17 жовтня у Кошице зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Ми обговорили ключові питання двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Я подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та її вступу до ЄС – разом із Молдовою і без роз’єднання цих процесів

Сибіга зокрема повідомив, що проінформував свого словацького колегу про нещодавні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та цивільних.

Я вдячний за його своєчасну заяву про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 000 євро. Словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів у школах прифронтових регіонів України на двосторонній основі,

– сказав Андрій Сибіга.

Згідно з його слів, оборонна співпраця була ще однією ключовою темою, зокрема:

використання механізму SAFE для посилення України; подальший розвиток ініціативи PURL.

Міністр також додав, що словацька сторона готова долучитися до надання гарантій безпеки для України в рамках нової системи безпеки в Європі.

Я наголосив на критичній необхідності посилення санкційного тиску на Росію для досягнення миру. Ми детально обговорили 19-й пакет санкцій, який має бути ухвалений найближчим часом,

– розказав Сибіга.

Він написав, що підкреслив важливість повного використання заморожених російських активів для підтримки України.

Україна посилюватиме свою дипломатичну присутність у Словаччині. Зокрема планується відкриття Генерального консульства в Пряшеві до кінця року, аби покращити якість консульських послуг для української громади у східній Словаччині.

Зверніть увагу! Україна зацікавлена у розвитку прагматичного, взаємовигідного та добросусідського співробітництва між Україною та Словаччиною.

Що ще відомо про відносини між Україною та Словаччиною?

Словаччина прагне повернути транзит російського газу. Тому Братислава готова обговорювати з Києвом це питання. Про це сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Друзям потрібно говорити речі відверто,

– заявив Фіцо.

Він додав, що є фактом, що Словаччина готова надавати енергетичне постачання в електриці.

Важливо! Роберт Фіцо підкреслив, що питання транзиту російського газу через Україну необхідно визначити під час вступу України до ЄС.

