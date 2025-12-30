Україна спрямує понад 83 мільйони євро допомоги від ЄС на розвиток міст
- Україна отримала 83,6 мільйона євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на розвиток міської інфраструктури.
- Фінансування спрямоване на громадський транспорт, термомодернізацію будівель, комунальну інфраструктуру тощо.
У грудні Україна отримала 83,6 мільйона євро кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку. Йдеться про 6 проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури.
На що спрямують виділені гроші?
Кошти надійшли до спеціального фонду держбюджету. Деталі розповіли в Міністерстві фінансів України у вівторок, 30 грудня, передає 24 Канал.
Дивіться також Лідери та аутсайдери: як країни світу підтримували Україну у 2025 році
Кошти спрямують на розвиток транскордонних залізничних переходів у межах ініціативи Connecting Europe Facility, закупівлю рухомого складу громадського транспорту для Львова, Дніпра, Тернополя та Кременчука, а також будівництво транспортного депо у Львові.
Окрім того, фінансування забезпечує реалізацію заходів із термомодернізації громадських будівель, підвищення енергоефективності гуртожитків і навчальних корпусів ЗВО, а також розвиток комунальної та муніципальної інфраструктури.
Зокрема, 83,6 мільйона євро залучили за такими проєктами:
22 мільйони євро – "Вища освіта України";
18,4 мільйона євро – "Програма розвитку муніципальної інфраструктури";
14,4 мільйона євро та 10,2 мільйона євро – "Міський громадський транспорт України" і "Міський громадський транспорт України 2";
13,5 мільйона євро – "Модернізація української залізниці";
5,15 мільйона євро – "Енергоефективність громадських будівель в Україні".
Я вдячна ЄІБ за додаткову підтримку, яка робить українські міста більш стійкими й комфортними для життя, а Україну – сильнішою та сучаснішою,
– сказала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
Що відомо про допомогу від ЄІБ?
За словами посадовиці, співпраця з ЄІБ є важливою для відновлення й розвитку українських міст. Фінансування допомагає громадам відбудовувати критичну інфраструктуру, покращувати муніципальні послуги та впроваджувати сучасні рішення навіть під час війни.
З початку повномасштабного вторгнення банк уже надав Україні понад 860 мільйонів євро в межах вищезазначених проєктів, а протягом 2025 року український уряд залучив 144,6 мільйона євро кредитного фінансування.
Станом на грудень кредитний портфель ЄІБ у державному секторі України налічує 27 чинних проєктів загальним обсягом 4,7 мільярда євро, з яких на стадії реалізації перебувають 22 проєкти на суму 4 мільярдів євро.
Цікаво! Позики надають у межах ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, яка передбачає залучення ресурсів під гарантії Єврокомісії. Шостий регулярний транш Україна отримала 22 грудня після виконання 8 реформаторських кроків, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Що відомо про іншу підтримку?
Нагадаємо, восени ЄІБ підписав кредитну угоду на суму 300 мільйонів євро з Нафтогазом, а згодом ще одну – на 127 мільйонів євро для закупівлі природного газу на опалювальний сезон.
Загалом у 2025 році Україна залучила 52,4 мільярда доларів зовнішнього фінансування, зокрема 12,1 – у межах Ukraine Facility від ЄС. Це 11,5 мільярда доларів кредитів і ще 668 мільйонів доларів грантів.