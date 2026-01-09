ВПО чотирьох областей надають грошову допомогу: хто може отримати

Грошову допомогу можуть отримати ВПО, які мешкають в областях заходу України. Йдеться про гранти на перенавчання професії, ведення бізнесу та виробництво сільськогосподарської продукції.

Хто може отримати допомогу?

Гранти надають для постраждалих унаслідок війни ВПО, які у 2025 році не отримували аналогічної гуманітарної допомоги, пише 24 Канал з посиланням на Карітас-Спес Львівської Архідієцезії.

Проєкт "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" має на меті покращення економічного становища ВПО через виробництво сільськогосподарської продукції або перекваліфікацію на інший вид роботи. Участь можуть взяти ВПО, які мешкають у наступних областях:

Львівській;

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій.

Допомога розрахована на членів домогосподарств ВПО, які постраждали внаслідок війни й можуть це документально підтвердити.

Для отримання грантів учасники мають подати заявку та заповнити форму попередньої реєстрації до кінця січня.

Що передбачає допомога ВПО?

У межах проєкту передбачені кілька варіантів допомоги з розміром фінансування до 32 400 гривень:

сільськогосподарські гранти , які можна використати для купівлі насіння, обладнання, дрібної рогатої худоби, добрив, кормів, а також на садівництво, птахівництво, ягідництво, ремонтні роботи, ветеринарну допомогу.

, які можна використати для купівлі насіння, обладнання, дрібної рогатої худоби, добрив, кормів, а також на садівництво, птахівництво, ягідництво, ремонтні роботи, ветеринарну допомогу. бізнес-гранти на торгівлю, виробництво, надання послуг, ремонт.

на торгівлю, виробництво, надання послуг, ремонт. гранти на професійне навчання та перекваліфікацію, які можна витратити на навчання новій професії й проходження курсів тривалістю до 6 місяців.

Проєкт триватиме до травня 2026 року, проте подати заявку на участь можна до 31 січня. Відомо, що кількість грантів на грошову допомогу обмежена.

На яку державну допомогу можуть розраховувати ВПО?

У постанові Уряду йдеться про те, що внутрішньо переміщені особи мають право на допомогу від держави тривалістю на шість місяців з можливістю автоматичного продовження.

Розмір виплати ВПО для дітей, дорослих та людей з інвалідністю відрізняється:

3 тисячі гривень допомоги сплачують на дітей та людям з інвалідністю;

допомоги сплачують на дітей та людям з інвалідністю; 2 тисячі гривень – іншим особам.

Після призначення допомоги щомісячні виплати надходитимуть одному з членів родини.