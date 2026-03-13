100 тисяч і 90 днів відпустки: яку допомогу держава надає колишнім військовополоненим

Військовослужбовці, які пройшли полон – мають право на підтримку від держави, зокрема фінансову та правову. Водночас якщо військовий перебуває в полоні, компенсацію можуть отримувати його рідні.

Скільки платитимуть військовим звільненим з полону?

Про те, як держава підтримує колишніх військовополонених, йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Так, звільнені з полону службовці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Зокрема надається:

щорічна допомога за роки в полоні;

90 днів оплачуваної відпустки;

лікування;

послуги соцзахисту.

Зауважте! Щоб отримати виплату потрібно подати заяву до Мінрозвитку. Однак перед тим має бути встановлений факт полону – це окремий юридичний документ, інколи – судовий.

Подати звернення можна онлайн через сайт Мінрозвитку або Національного інформаційного бюро. До заяви потрібно додати копії:

документів, які посвідчують особу;

ІПН;

реквізитів банківського рахунку.

Можна подати заяву також на щорічну допомогу. Йдеться про виплату в 100 тисяч гривень за кожний повний рік в полоні.

Зверніть увагу! Таку допомогу можна оформити й отримувати не лише після звільнення. Право на підтримку мають також родини військовополонених, які ще чекають.

Відомо, що для отримання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок війни, потрібно звернутись до Мінрозвитку – подати відповідну заяву. А щоб отримати довідку про перебування в полоні – треба подати запит до Національного інформаційного бюро.

Як отримати іншу допомогу?

Передусім треба знати про автоматичне отримання статусу УБД для тих, хто пройшов полон. Також для них є:

право на відстрочку;

можливість першочергового отримання житла;

ваучер на навчання, перекваліфікацію;

звільнення зі служби.

Водночас держава підтримує колишніх полонених "медичним пакетом". Йдеться про первинний огляд та надання рекомендацій для подальшої реабілітації. У захисників також є право на лікування за кордоном, однак якщо отримати відповідний висновок від ВЛК.

Зокрема звільненим з полону надають правову допомогу: первинну та вторинну. Перша має на меті консультацію, написання скарг або заяв. Друга – складання документів та захист у судах.

Скільки українців звільнили з полону?

За повідомленням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) за 4 роки роботи вдалося звільнити з російського полону 8 050 українців.

За час повномасштабної війни провели більше, ніж 70 обмінів. Серед звільнених – і цивільні, і військові.

Зокрема на одній з пресконференцій Володимир Зеленський розповів, що нині Росія тримає в полоні до 7 тисяч українських службовців. Натомість в українському полоні – близько 4 тисяч росіян.

Що ще потрібно знати про підтримку від держави для українських військових?