100 тисяч і 90 днів відпустки: яку допомогу держава надає колишнім військовополоненим
- Звільнені з полону військовослужбовці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень, 90 днів оплачуваної відпустки та інші соціальні послуги.
- За чотири роки з російського полону було звільнено 8 050 українців, проведено понад 70 обмінів полоненими.
Військовослужбовці, які пройшли полон – мають право на підтримку від держави, зокрема фінансову та правову. Водночас якщо військовий перебуває в полоні, компенсацію можуть отримувати його рідні.
Скільки платитимуть військовим звільненим з полону?
Про те, як держава підтримує колишніх військовополонених, йдеться в повідомленні Міністерства оборони.
Так, звільнені з полону службовці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Зокрема надається:
- щорічна допомога за роки в полоні;
- 90 днів оплачуваної відпустки;
- лікування;
- послуги соцзахисту.
Зауважте! Щоб отримати виплату потрібно подати заяву до Мінрозвитку. Однак перед тим має бути встановлений факт полону – це окремий юридичний документ, інколи – судовий.
Подати звернення можна онлайн через сайт Мінрозвитку або Національного інформаційного бюро. До заяви потрібно додати копії:
- документів, які посвідчують особу;
- ІПН;
- реквізитів банківського рахунку.
Можна подати заяву також на щорічну допомогу. Йдеться про виплату в 100 тисяч гривень за кожний повний рік в полоні.
Зверніть увагу! Таку допомогу можна оформити й отримувати не лише після звільнення. Право на підтримку мають також родини військовополонених, які ще чекають.
Відомо, що для отримання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок війни, потрібно звернутись до Мінрозвитку – подати відповідну заяву. А щоб отримати довідку про перебування в полоні – треба подати запит до Національного інформаційного бюро.
Як отримати іншу допомогу?
Передусім треба знати про автоматичне отримання статусу УБД для тих, хто пройшов полон. Також для них є:
- право на відстрочку;
- можливість першочергового отримання житла;
- ваучер на навчання, перекваліфікацію;
- звільнення зі служби.
Водночас держава підтримує колишніх полонених "медичним пакетом". Йдеться про первинний огляд та надання рекомендацій для подальшої реабілітації. У захисників також є право на лікування за кордоном, однак якщо отримати відповідний висновок від ВЛК.
Зокрема звільненим з полону надають правову допомогу: первинну та вторинну. Перша має на меті консультацію, написання скарг або заяв. Друга – складання документів та захист у судах.
Скільки українців звільнили з полону?
За повідомленням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) за 4 роки роботи вдалося звільнити з російського полону 8 050 українців.
За час повномасштабної війни провели більше, ніж 70 обмінів. Серед звільнених – і цивільні, і військові.
Зокрема на одній з пресконференцій Володимир Зеленський розповів, що нині Росія тримає в полоні до 7 тисяч українських службовців. Натомість в українському полоні – близько 4 тисяч росіян.
Що ще потрібно знати про підтримку від держави для українських військових?
Учасники бойових дій мають право на безкоштовну земельну ділянку – позачергово. Однак під час воєнного стану процедуру обмежили, адже нині робота з розроблення документів землеустрою призупинена.
Водночас щоб отримати статус УБД потрібно довести безпосереднє перебування в зоні бойових дій. Наприклад, якщо захищати країну в підрозділі ППО – отримання статусу під питанням.