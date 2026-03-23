Допомогу по інвалідності можна втратити: за яких обставин скасують виплати

Деякі українці можуть втратити свої пенсії. Зокрема це стосується осіб, які отримують виплату у зв’язку з інвалідністю.

За яких обставин можна втратити допомогу по інвалідності?

Річ у тім, що такий від пенсії призначається на період, який визначений законом, про що пише Пенсійний фонд.

Пенсія по інвалідності встановляється в Україні на весь період встановлення інвалідності. Тобто, коли період, на який призначено пенсію, завершується, припиняється й виплата.

Ба більше, рік тому в Україні було впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. Тому з 1 квітня 2025 року окремі категорії людей мали обов’язково його пройти. Про це повідомляли у Міністерстві охорони здоров'я.

Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк, керуючись відповідною нормою в законодавстві

– йдеться у повідомленні.

Пройти оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року мали такі чоловіки:

віком від 25 до 60 років;

які мають другу або третю групу інвалідності;

та мали пройти повторний огляд у 2022 – 2024 роках, але з різних обставин не пройшли його.

Зверніть увагу! Інші люди, які мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, повинні зробити це до 1 квітня 2026 року.

Проте не стосується деяких українців:

кому інвалідність була встановлена пізніше – у 2025 році – і строк її перегляду ще не настав; осіб з безстроковим статусом інвалідності; військовослужбовців, осіб цивільного захисту.

Зауважте! Також до цього списку не входять люди, які перебувають на ТОТ або територіях, де ведуться бойові дії, а ще – пацієнти з важкими порушеннями функцій організму.

