Деякі українці можуть не сплачувати за доставку газу. Це, зокрема, стосується жителів Дніпропетровської області, чиє житло пошкоджене чи зруйноване.

Хто на Дніпропетровщині може не платити за доставку газу?

Нарахування за розподіл газу призупинять жителям окремих районів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську філію "Газмережі".

Така послуга доступна українцям, які проживають в Нікопольському, Криворізькому чи Синельниківському районах Дніпропетровської області, і їхнє житло було пошкоджене або повністю зруйноване внаслідок воєнних дій. Що треба зробити, щоб нарахування припинили:

Зверніться фізично у найближчий Центр обслуговування клієнтів у регіоні, де фахівці допоможуть написати заяву про припинення нарахувань за розподіл блакитного палива;

Негайно зателефонуйте на номер аварійної служби "104" та повідомте про пошкодження житла та газових мереж.

Після цього бригада "Газмереж" виїде на заявку, обстежить, локалізує аварійну ситуацію та складе відповідний Акт. Саме на основі цього документу припиняється нарахування за розподіл газу. Рахунки не приходитимуть до моменту відновлення будівлі та газопостачання.

Який ще є спосіб, аби не платити за комуналку?

Не платити за комуналку можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі. Це може бути:

довідка ВПО;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби;

довідка про перетин кордону;

довідка, що підтверджує пошкодження чи руйнування житла через бойові дії.

Звернутися із заявою та довідкою потрібно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштою.

Зауважте! Платити доведеться за опалення та управління багатоквартирним будинком, тобто за послуги, що надаються централізовано. Якщо у квартирі встановлені лічильники, нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників.

Які тарифи на комунальні послуги діють в Україні?