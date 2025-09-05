Кто на Днепропетровщине может не платить за доставку газа?

Начисления за распределение газа приостановят жителям отдельных районов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский филиал "Газсети".

Такая услуга доступна украинцам, которые проживают в Никопольском, Криворожском или Синельниковском районах Днепропетровской области, и их жилье было повреждено или полностью разрушено в результате военных действий. Что надо сделать, чтобы начисления прекратили:

Обратитесь физически в ближайший Центр обслуживания клиентов в регионе, где специалисты помогут написать заявление о прекращении начислений за распределение голубого топлива;

Немедленно позвоните на номер аварийной службы "104" и сообщите о повреждении жилья и газовых сетей.

После этого бригада "Газмереж" выедет на заявку, обследует, локализует аварийную ситуацию и составит соответствующий Акт. Именно на основе этого документа прекращается начисление за распределение газа. Счета не будут приходить до момента восстановления здания и газоснабжения.

Какой еще есть способ, чтобы не платить за коммуналку?

Не платить за коммуналку могут все граждане, которые более 30 дней не жили в своей квартире или доме. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме. Это может быть:

справка ВПЛ;

справка о прохождении лечения;

справка о прохождении военной службы;

справка о пересечении границы;

справка, подтверждающая повреждение или разрушение жилья из-за боевых действий.

Обратиться с заявлением и справкой нужно в Центр коммунального сервиса. Там сделают перерасчет на холодную и горячую воду и вывоз мусора. Это можно сделать онлайн или отправить документы по почте.

Заметьте! Платить придется за отопление и управление многоквартирным домом, то есть за услуги, предоставляемые централизованно. Если в квартире установлены счетчики, начисления будет происходить на основании их показателей.

