22 грудня, 07:00
3

Довідка про стаж роботи: як через Дію подивитися роки й страхові внески

Яніна Мурдза
Основні тези
  • Довідки ОК-5 та ОК-7 містять інформацію про страховий стаж та суми зарплат, з яких сплачували внески до Пенсійного фонду України.
  • Щоб отримати дані про страховий стаж у застосунку Дія, потрібно авторизуватися, замовити її та завантажити в разі потреби.

Отримати довідку про стаж роботи можна онлайн через Дію. Ця послуга є безкоштовною й надається за лічені хвилини.

Які дані про стаж є у Дії?

Довідки ОК-5 та ОК-7 містять інформацію про страховий стаж та суми зарплат, з яких сплачували внески до Пенсійного фонду України. Замовити довідки можна онлайн, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

За даними ПФУ, довідки відрізняються наступним чином:

  • довідка ОК-5 формується за період з 2000 року й містить дані щодо суми заробітку для розрахунку пенсії, визначення стажу, сплати страхових внесків;
  • довідка ОК-7 містить дані за період з 2011 року про суми зарплати, з якої сплачений єдиний соціальний внесок, та страховий стаж. 

Зверніть увагу! Зазвичай довідку ОК-5 використовують при оформленні пенсії, а ОК-7 – для визначення стажу при розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо.

Як отримати довідку про стаж через Дію?

Отримати довідку в застосунку Дія для смартфонів можна, авторизувавшись та обравши розділ "Довідки", потім "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7", потім – натиснувши кнопку "Замовити довідку".

Через деякий час, який зазвичай триває не довше кількох хвилин, замовлена довідка відобразиться у застосунку. Там її можна переглянути або завантажити.

Щоб отримати довідку на порталі Дія, потрібно авторизуватися через BankID або електронний підпис. Далі у меню послуги потрібно обрати: 

  • вкладку "Пенсії, пільги та допомога";
  • потрібну довідку ОК-5 чи ОК-7;
  • натиснути кнопку "Отримати довідку";
  • перевірити інформацію про себе й за потреби виправити;
  • натиснути кнопку "Готово".

Які є інші способи отримати довідку про стаж роботи?

  • Дізнатися про свій страховий стаж можна при зверненні до Пенсійного фонду особисто, надавши паспорт та ідентифікаційний код, або онлайн.

  • Для дистанційного отримання довідки потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ, натиснути "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіну та паролю, або системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис).

  • Далі в розділі "Комунікації з ПФУ" у меню зліва оберіть пункт "Запит на отримання електронних документів", а в полі "Тип звернення" – "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7".

  • Потім надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і натисніть "Відправити до ПФУ". Сформовану через кілька хвилин довідку можна знайти в розділі "Мої звернення" й завантажити за потреби.