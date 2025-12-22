Довідка про стаж роботи: як через Дію подивитися роки й страхові внески

Отримати довідку про стаж роботи можна онлайн через Дію. Ця послуга є безкоштовною й надається за лічені хвилини.

Які дані про стаж є у Дії?

Довідки ОК-5 та ОК-7 містять інформацію про страховий стаж та суми зарплат, з яких сплачували внески до Пенсійного фонду України. Замовити довідки можна онлайн, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Допомога пенсіонерам 2026: кому дадуть одноразову виплату

За даними ПФУ, довідки відрізняються наступним чином:

довідка ОК-5 формується за період з 2000 року й містить дані щодо суми заробітку для розрахунку пенсії, визначення стажу, сплати страхових внесків;

формується за період й містить дані щодо суми заробітку для розрахунку пенсії, визначення стажу, сплати страхових внесків; довідка ОК-7 містить дані за період з 2011 року про суми зарплати, з якої сплачений єдиний соціальний внесок, та страховий стаж.

Зверніть увагу! Зазвичай довідку ОК-5 використовують при оформленні пенсії, а ОК-7 – для визначення стажу при розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо.

Як отримати довідку про стаж через Дію?

Отримати довідку в застосунку Дія для смартфонів можна, авторизувавшись та обравши розділ "Довідки", потім "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7", потім – натиснувши кнопку "Замовити довідку".

Через деякий час, який зазвичай триває не довше кількох хвилин, замовлена довідка відобразиться у застосунку. Там її можна переглянути або завантажити.

Щоб отримати довідку на порталі Дія, потрібно авторизуватися через BankID або електронний підпис. Далі у меню послуги потрібно обрати:

вкладку "Пенсії, пільги та допомога";

потрібну довідку ОК-5 чи ОК-7;

натиснути кнопку "Отримати довідку";

перевірити інформацію про себе й за потреби виправити;

натиснути кнопку "Готово".

Які є інші способи отримати довідку про стаж роботи?