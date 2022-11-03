Україна не зможе пройти зиму без імпорту вугілля чи електроенергії, – ДТЕК

3 листопада 2022 , 11:40
Читать новость на русском

Джерело:

LIGA.net

Україна буде змушена взимку імпортувати вугілля чи електроенергію. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук пояснив, що зараз споживання вугілля дещо скоротилося, оскільки багато ТЕС та ТЕЦ пошкоджено через обстріли. Однак в міру їх відновлення та повернення до роботи запаси палива скорочуватимуться.

Актуально Світла може не бути тижнями: як до цього підготуватися

Для чого потрібне вугілля

Пікові стрибки у споживанні електроенергії може забезпечити лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

Якщо зараз відновляться всі електростанції чи більшість із них (деякі станції не піднімуться) і почнуть працювати як до масованих обстрілів, вугілля буде швидко спрацьовуватися. У країні дефіцит вугілля. Тому ми або будемо це вугілля імпортувати, або купувати в Європі електроенергію. Без цього складно пройти зиму,
– розповів виконавчий директор ДТЕК.

Сарарук також додав що зараз приблизно половину всієї електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції:

  • 25 – 35% – теплові,
  • решту – гідроелектростанції, теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела енергії.

Ситуація з електроенергією в Україні: коротко

Як підготуватись до включення світла / Інфографіка 24 каналу 

Автор: Дар'я Вереньова