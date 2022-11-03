Україна не зможе пройти зиму без імпорту вугілля чи електроенергії, – ДТЕК

Україна буде змушена взимку імпортувати вугілля чи електроенергію. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук пояснив, що зараз споживання вугілля дещо скоротилося, оскільки багато ТЕС та ТЕЦ пошкоджено через обстріли. Однак в міру їх відновлення та повернення до роботи запаси палива скорочуватимуться.

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Для чого потрібне вугілля

Пікові стрибки у споживанні електроенергії може забезпечити лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

Якщо зараз відновляться всі електростанції чи більшість із них (деякі станції не піднімуться) і почнуть працювати як до масованих обстрілів, вугілля буде швидко спрацьовуватися. У країні дефіцит вугілля. Тому ми або будемо це вугілля імпортувати, або купувати в Європі електроенергію. Без цього складно пройти зиму,

– розповів виконавчий директор ДТЕК.

Сарарук також додав що зараз приблизно половину всієї електроенергії в Україні виробляють атомні електростанції:

25 – 35% – теплові,

решту – гідроелектростанції, теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела енергії.

Ситуація з електроенергією в Україні: коротко

Росія постійно атакує критичну інфраструктуру України, зокрема енергооб'єкти. Внаслідок останньої атаки 31 жовтня було випущено 50 ракет, 44 з яких збили сили ППО.

Внаслідок ракетного удару по Києву, в столиці виникли перебої зі світлом. Кулеба 1 листопада інформував, що на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Очільник Київської ОВА попереджав, що в області може статися повне відключення електроенергії. Це станеться, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

Детально ознайомитись з актуальним графіком відключення світла у різних містах можна тут.

Як підготуватись до включення світла / Інфографіка 24 каналу