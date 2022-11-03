Украина не сможет пройти зиму без импорта угля или электроэнергии, – ДТЭК
Источник:LIGA.net
Украина будет вынуждена зимой импортировать уголь или электроэнергию. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Сахарук объяснил, что сейчас потребление угля несколько сократилось, поскольку многие ТЭС и ТЭЦ повреждены из-за обстрелов. Однако по мере их восстановления и возврата к работе запасы топлива будут сокращаться.
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Для чего нужен уголь
Пиковые скачки в потреблении электроэнергии могут обеспечить только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь.
Если сейчас восстановятся все электростанции или большинство из них (некоторые станции не поднимутся) и начнут работать как массированные обстрелы, уголь будет быстро срабатываться. В стране дефицит угля. Поэтому мы либо будем этот уголь импортировать, либо покупать в Европе электроэнергию. Без этого сложно пройти зиму,
– рассказал исполнительный директор ДТЭК.
Сарарук также добавил, что сейчас примерно половину всей электроэнергии в Украине производят атомные электростанции:
- 25 – 35% – тепловые,
- остальные – гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали и возобновляемые источники энергии.
Ситуация с электроэнергией в Украине: коротко
- Россия постоянно атакует критическую инфраструктуру Украины, в том числе энергообъекты. В результате последней атаки 31 октября было выпущено 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.
- В результате ракетный удар по Киеву, в результате чего в столице возникли перебои со светом. Кулеба 1 ноября информировал, что в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.
- Глава Киевской ОВА предупреждал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии. Это произойдет, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.
- Подробно ознакомиться с актуальным графиком отключения света в разных городах можно здесь.
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