Україні потрібно подвоїти ВВП: економіст дав прогноз на найближчі роки

Україна отримує важливу економічну підтримку від партнерів. У 2025 році наша держава забезпечена економічно. Це пов'язано із гарантіями Європейського Союзу та різними програмами МВФ.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зазначивши, що дуже важливо, аби цього року повноцінно було розгорнуто програму надання Україні майбутніх доходів із російських активів. У такому випадку, наша держава матиме гроші на відновлення та на самостійні військові витрати.

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Подвоєння українського ВВП

Андрій Длігач зауважив, що у Європейському Союзі гарантують Україні інвестиції. Це дасть можливість залучити приблизно 30 – 35 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Я чув у 2024 році ідею від Європейського інвестиційного банку про залучення 300 мільярдів євро інвестицій на користь України. Сам банк був готовий консолідувати значну суму та заручитись підтримкою від різних країн Європи,

– сказав доктор економічних наук.

Він підкреслив, що Україна дійсно потребуватиме 300 – 400 мільярдів євро прямих іноземних інвестицій протягом наступних 10 років. Все для того, щоб подвоїти українське ВВП і вийти на рівень самоокупності.

Зараз ми не можемо дозволити собі витрати, які несемо, тому, щоб це було можливо, нам потрібно подвоїти власне ВВП найближчим часом,

– додав Андрій Длігач.

Важливо зазначити, що у 2025 році Україна отримає фінансову допомогу від міжнародних партнерів, зокрема в межах програми Ukraine Facility. ЄІБ надасть 200 мільйонів євро на відновлення ГЕС та ще 100 мільйонів на енергоефективність громад. Також передбачено 12 мільярдів євро від ЄС, транші від МВФ і кошти від G7, отримані з доходів заморожених російських активів.