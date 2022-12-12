Дохід українців різко впав: чи підвищать зарплати у 2023 році

Мінімальну зарплату не підвищуватимуть, середня ж зросте, але несуттєво. Такі прогнози дають експерти щодо наступного року. Чого ще чекати українцям у 2023 році, читайте у тексті.

Мінімальна зарплата у 2023 році

У 2023 році не заплановане підвищення мінімальної зарплати, попри те, що прогнозують ріст інфляція на 20 – 30%.

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За проєктом бюджету-2023 мінімальна зарплата наступного року підвищуватися не буде. Відтак, вона становитиме 6700 гривень.

Натомість середня зарплата у 2023 році становитиме 18 261 гривні. У Пояснювальній записці до проєкту держбюджету повідомляють, що середня зарплата зросте, однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата підвищиться лише на 1,4%.

В інтерв'ю 24 каналу Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, додає, що мінімальна зарплата у жовтні 2022 року все ж виросла – на 200 гривень.

Це набагато, але це попри війну. Зараз мінімальна зарплата – 6 700 гривень або 183 долари. Я нагадаю, що на межі 2018 – 2019 років мінімальна зарплата була 135 доларів. Але був мир, була країна, що розвивалася, яка давала приріст ВВП,

– каже Гетманцев.

І попри те, що 183 доларів зарплати – це за офіційним курсом, на думку співрозмовника, різниця між офіційним та готівковим лише 10%, що вказує на несуттєву різницю.

До слова, за готівковим курсом мінімальна зарплата зараз становить близько 167,5 долара, а середня – у межах 364 доларів. Якщо порівняти, то мінімальна зарплата у лютому 2022 року становила 162 долари.

Прогноз від НБУ

Данило Гетманцев додав, що хоч мінімальна зарплата не буде збільшуватися у наступному році, але все залежатиму від розвитку подій.

Нацбанк прогнозує, що у 2023 році номінальна заробітна платня зросте на 32,8% після падіння на 26,9% цього року. За словами Гетманцева, це дозволить компенсувати втрати від інфляції та забезпечити приріст реальних заробітних плат.

У 2023 році реальні зарплати будуть рости через підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції. Номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%, реальні (з урахуванням інфляції) – на 26,9%. У 2023 році очікується зростання номінальних зарплат на 32,8%, реальних – на 4,6%,

– йдеться у жовтневому інфляційному звіті НБУ.

Як впала зарплата українців за час війни

що рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%, заявили у Мінекономіки.

Відповідно до даних ПФУ, середня зарплата у поточному році склала:

у січні – 14 055 гривень,

у лютому – 14 133 гривні,

у березні – 13 016 гривень,

у квітні – 12 081 гривню,

у травні – 12 528 гривень,

у червні – 13 957 гривень,

у липні – 13 499 гривень,

у серпні – 12 745 гривень,

у вересні – 13 387 гривень.

Відповідно, у порівнянні з лютим, у вересні зарплата впала на майже 750 гривень, а наймінімальніший рівень заробітної плати був у квітні.

Олексій Блінов, начальник аналітичного відділу Sense Bank, у коментарі "Економічній правді" додав, що в реальному вираженні зарплати за січень – жовтень 2022 року скоротилися на 11%.

Впали чи ні: які доходи українців

За даними дослідження, проведеного Gradus Research, станом на вересень більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився.

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Проте особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано – 74% продовжують отримувати зарплатню. Водночас майже половина (47%) працевлаштованих не має впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.