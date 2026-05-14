Кремль тягне на дно Білорусь: як події у Росії впливають на її союзницю

Економіка Росії завершила перший квартал поточного року зі скороченням. Проте Москва потягнула за собою свою давню союзницю – Білорусь.

Що відбувається у Білорусі та до чого тут Росія?

За підсумками першого кварталу цього року білоруська економіка скоротилася на 0,4%, російська – на 0,3%, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Росія та Білорусь зайшли у 2026 рік з оптимістичними прогнозами:

Мінськ розраховував на зростання на 2,8%;

Москва – на 1,3%.

Зверніть увагу! Але перший квартал буквально зруйнував ці очікування.

Як Росія вплинула на економічний стан Білорусі?

Ситуацію значно погіршила боротьба російських монетарних властей з рівнем інфляції. Центробанк Росії свого часу підняв облікову ставку. А через це здорожчали кредити для бізнесу та промисловості.

Результат – гальмування виробництва і в без того кволій економіці,

– зазначили у розвідці.

Але Білорусь тісно пов'язана з російським ринком. Тому кризу вона відчуває разом із сусідом.

Як пишуть у СЗР, амбітний п'ятирічний план зростання на 15% має тепер вигляд фікції. Крім того, країні загрожує стагфляція: економіка падає, а ціни ростуть.

І це вже відчутно для населення. Торік польський продуктовий кошик був лише на 8% дорожчий за білоруський, тоді як ще кілька років тому розрив сягав 30%.

Якщо тенденція збережеться, то білоруські магазини можуть стати дорожчими за польські.

Показово, що навіть завершення війни не дасть Росії швидкого відновлення – надто глибокі структурні проблеми,

– додали у СЗРУ.

Але для Білорусі наслідки можуть виявитися болючішими: поки Кремль "годує" білоруську економіку під час війни, після неї країна шукатиме, "що звідти взяти".

Зауважте! Насамперед Росія претендуватиме на людський капітал та частка білоруського ринку, витісняючи місцевий бізнес на користь свого.

Нагадаємо, що загальна оцінка міжнародних експертів є однозначною: у 2026 році білоруська економіка залишатиметься вразливою та структурно обмеженою. Згідно з інформацією, вона входить у фазу затяжного уповільнення.

Ключовими чинниками залишаються:

санкційний тиск;

обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу;

структурна залежність від економіки Росії, як уже зазначалось вище.

Жоден із можливих сценаріїв не передбачає повноцінного відновлення. Про це писали у СЗРУ.

Водночас позитивний сценарій є здебільшого теоретичним та малоймовірним.

Важливо! Слід також нагадати, що США зняли санкції проти Білорусії, зокрема з банків та ключових підприємств, серед них "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій". Про це повідомляли медіа країни у березні.

Які є ще новини щодо Білорусі?

Бізнес у Білорусі страждає через дефіцит кадрів. Понад 85% компаній уже не можуть закрити вакансії. Мінськ рухається до законодавчого закріплення працівників за конкретними підприємствами. Це радянська практика, яка у сучасному світі порівнюють з примусовою працею.

Білоруські нафтові проєкти в Сибіру зазнали збитків у 2025 році. Загальна сума становить приблизно 34 мільйони доларів. Це найгірший показник за всю історію.

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко пояснив у коментарі для 24 Каналу, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко ненавидять одне одного. Саме тому Лукашенко "заграє з американцями", бо йому потрібні гарантії та поле для маневру. Лукашенко вважає, що таким чином Путін не зможе на нього тиснути.