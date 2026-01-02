Глухий кут для Кремля: економіка Росії більше не витягує путінську війну

Проблеми в російській економіці, пов'язані із путінською війною проти України, вже неможливо приховати. Міністерство економічного розвитку Росії підрахувало, що у листопаді ВВП країни зріс усього на 0,1% у річному вимірі.

Як просіла економіка Росії?

Цей показник ВВП став найгіршим від початку 2023 року. По суті він сигналізує, що економіка Росії входить у стагнацію, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Уперше за останні дев'ять місяців зафіксували спад у промисловому виробництві Росії – до 0,7%. І мова йде не про сезонні коливання. Адже так зване "воєнне зростання" країни було зумовлене саме розвитком промисловості, яка фактично утримувала економічні показники у 2023 та в 2024 роках.

Навіть ті аналітики, які завжди лояльно оцінювали політику Кремля, вже не можуть говорити про якесь економічне зростання і підтверджують різке зростання можливої рецесії у 2026 році.

За словами фахівців російська модель економіки наразі вичерпала себе. Її тримали раніше три основні фактори:

бюджетне накачування;

примусове кредитування;

та імпортозаміщення.

Однак наразі усі вони не працюють.

️Це прямий наслідок війни та управлінської неадекватності Кремля. Влада Росії свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка Росії заходить у глухий кут. І чим довше кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки,

– попередили в ЦПД.

Зауважте! Видання The Washington Post прийшло до висновку, що економіка Росії може посипатися вже у 2026 році. Адже зараз вона вже слабша, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Скільки Росія витрачає на війну?

Попри величезні проблеми в економіці, Кремль витрачає мільярди рублів на війну проти України. Від початку повномасштабного вторгнення воєнні видатки сягнули 550 мільярдів доларів, пише Служба зовнішньої розвідки України.

У розвідці підрахували, як ці витрати дорівнюють:

24 річним бюджетам Росії на вищу освіту;

чи 22 бюджетам країни на охорону здоров'я.

Тобто по суті Москва забирає гроші у населення, аби вести війну в Україні, і змушує росіян платити все більше й більше.

Фінансування війни Кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022 – 2025 роках ціни для росіян зростали безперервно,

– зазначили у СЗРУ.

Варто знати! Через проблеми в економіці купівельна спроможність жителів Росії різко скоротилася. За даними російського "Сбербанку", у грудні 2025-го росіяни почали різко скорочувати свої витрати порівняно з минулим роком, обмежуючи покупки базових речей – одягу, товарів для дому та здоров'я.

Які ще проблеми в економіці Росії?