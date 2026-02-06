Повільна деградація: воєнна економіка Росії вичерпує себе
- Через накладені санкції проти Росії її економіка зазнає стагнації, зокрема через падіння нафтових доходів, демографічні проблеми та нестачу робочих рук.
- Зростають ризики фіскальної кризи через витрати на воєнні видатки, а також Росія має проблеми з поверненням кредитів державними корпораціями.
Роки дії накладених санкцій та тиску на Росію з боку західних країн призвели до того, що її економіка стагнує. Зростання у третьому й четвертому кварталі 2025 року було близьким до нуля.
Швидкого краху економіки не варто очікувати, адже Росія має ресурси для існування. Проте повільна й системна деградація вже розпочалася. Про це розповів в етері 24 Каналу член Ради Національного банку України Василь Фурман.
Що відбувається з економікою Росії?
За словами економіста Василя Фурмана, на російську економіку тисне комплекс факторів, які поступово підточують її:
- падіння нафтових доходів;
- демографічні проблеми;
- еміграція;
- нестача робочих рук.
Для продовження фінансування воєнних видатків у Росії підняли ПДВ та скасували бюдженті програми, зокрема соціального спрямування.
Західні санкції загрожують Росії втратою половини нафтових доходів, а продаж нафти й газу наповнює значну частку бюджету країни. Посилення тиску відбувається завдяки додатковим обмеженням тіньового флоту Росії, а також через великі дисконти на нафту, які отримують Китай та Індія.
Зауважте! Індія та Китай купують близько 80% російської нафти. Нині постачання до Індії впали до найнижчого рівня за понад три роки.
Російська Urals продається з дисконтом 25 – 30 доларів. Тобто вони недоотримують величезні кошти для того, щоб фінансувати війну чи інші видатки. Висновок: модель воєнного зростання, на якій трималася російська економіка останні роки, вичерпує себе. Тому що ще в 24 році їхня економіка зростала 4%, а вже в 25 році в межах 0 – 1% буде,
– зазначив Василь Фурман.
Також у Росії підвищуютьс ризики фіскальної кризи через наростання витрат і зростання інфляції, як і боргової кризи. Банківська система прокредитувала багато державних корпорацій, які зараз мають великі проблеми з погашенням кредитів.
Водночас не можна сказати, що економіка Росії перебуває на межі негайного краху, каже економіст. Кошти фонду національного добробуту вичерпуються, проте коли вони закінчаться – покаже час.
Дуже багато залежатиме від ціни на нафту на світовому ринку. Якщо ми говоримо про російську економіку, вона сьогодні без розвитку, без модернізації і без інвестиційного майбутнього. Йдеться про повільну, але системну деградацію, яка зменшує потенціал країни з кожним роком. У такій моделі будь-який зовнішній шок, як-от падіння цін на нафту, нові санкції, внутрішня фінансова криза, може мати значно сильніші наслідки, ніж раніше,
– резюмує експерт.
Василь Фурман зауважує, що зараз у Росії можна спостерігати розгортання чинників, під впливом яких розвалився Радянський Союз. Зокрема йдеться про низькі ціни на світових фінансових ринках, фінансування величезного військово-промислового комплексу без ринку збуту, деградацію цивільного господарства.
Що ще змушує Росію втрачати нафтові доходи?
Росія втрачає нафтову інфраструктуру через українські удари по НПЗ. У 2025 році Україна посилила атаки на російські нафтопереробні заводи, що призвело до скорочення виробництва пального.
Через дефіцит Уряд Росії запровадив заборону на експорт бензину та дизпального, продовжиши його до 31 липня 2026 року. Ціни на пальне в Росії стабільно зростають. Тільки у січні середні ціни зросли на 1,2%, а підвищення зафіксували у 78 регіонах.