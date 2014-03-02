"Російський ведмідь стікає кров'ю": який вплив мають санкції та коли економіка Росії обвалиться

Санкції проти Росії після її агресії в Україні стали одним із основних важелів впливу міжнародної спільноти на владу країни. Наразі затверджено 16 санкційних пакетів, зокрема замороження російських активів, обмеження на імпорт нафти та газу, заборону на експорт високотехнологічних компонентів, закриття ринків для російських компаній, вихід західного бізнесу з Росії тощо.

Це все впливає на ріст рівня інфляції в Росії, а дефіцит бюджету за 3 роки великої війни складає 10 трильйонів рублів. Однак попри всі заяви щодо того, що російська економіка у критичному стані через санкції, 2025 рік навряд чи стане вирішальним для її краху.

24 Канал дізнався, як санкції впливають на фінансову діяльність Росії, що з рівнем інфляції та чому офіційні відомства замовчують його, а найголовніше – за яких умов економіка країни може зазнати краху.

Чи дієві санкції проти Росії та як саме вони впливають

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин зауважив, що санкції безумовно впливають на Росію і населення країни починає відчувати це ще більше.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Приблизно 30 – 35% федерального бюджету Росії – це доходи від нафти та газу. На сьогодні вже суттєво скоротилися надходження від продажу газу і досить певними кроками скорочуються доходи від нафти.

Гетман додає, що ці скорочення доходів повинні бути ще більшими внаслідок поглиблення санкційних заходів. Тому потрібно, щоб російська нафта коштувала не 60 доларів за барель, а 40 доларів. Саме це стане одним із критичних наслідків для федерального бюджету.

Немає сумнівів щодо того, що санкції вплинули та впливають на економіку Росії також в економіста Ярослава Жаліла. Він каже в коментарі 24 Каналу, що навіть те, що Росія намагається обходити обмеження через треті країни, коштує їй дорожче, аніж мало б бути. Конкретно вплив відображається на економіці так:

Обмежується можливість розвитку: доступ Росії до сучасного комплектовання та сучасних технологій – на низькому рівні.

На противагу цьому Росія починає виробляти альтернативні інструменти, а це набагато дорожче, повільніше та неефективно.

Росія черпає фінанси з продажу своїх енергоресурсів, але споживання та постачання газу та нафти скоротилося. Крім того, потужним ударом по економіці Росії стало запровадження санкцій проти тіньового флоту.

Ярослав Жаліло Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень З іншого боку, розраховувати на те, що санкції можуть завдати нищівного та миттєвого впливу, – не варто. На жаль, є чимало напрямів, де Росія продовжує бути членом світового економічного співтовариства. Навіть Євросоюз, попри всю підтримку України, досі купує в Росії різні товари, зокрема газ та нафту.

Важливо! Як повідомляє The Guardian, у 2024 році в європейські порти доставили 17,8 мільйона тонн російського зрідженого природного газу. Це на 2 мільйони тонн більше, ніж у 2023 році.

На думку економіста Олега Пендзина, великою помилкою європейських політиків та західних експертів, які аналізують російську економіку, є те, що для них єдине мірило ефективності економічної політики – це падіння або зростання доходів населення, а також сприйняття населенням справедливості тих процесів, що відбуваються в економіці.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Річ у тім, що для Росії так не працює. Там люди у стані зубожіння все одно будуть підтримувати владу, хоч, в принципі, їх і не питають. Ідеологія, яка закладена в російських ЗМІ, викривлює зовнішню картину. Тому говорити про реакцію суспільства на хибність російської економічної політики практично неможливо.

Попри це, відповідно до об'єктивних речей, каже економіст Пендзин, в Росії все ж таки відбувається стагнація економіки, тобто низькі темпи економічного зростання та надзвичайно високий рівень інфляції.

Нагадуємо! Під час саміту "Підтримуй Україну" 24 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що обмеження Європи мають величезний вплив на економіку Росії.

У треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз ухвалив 16-й пакет санкцій. Він стосується не лише російського тіньового флоту, але й осіб та організацій, що сприяють експлуатації нафтових танкерів, постачають ігрові контролери для керування дронами, взаємодіють із банками для обходу санкцій або поширюють пропаганду через медіа тощо.

Крім того, Євросоюз анонсував 17-й пакет санкцій, однак деталі пакета поки що невідомі, адже їх обговорюватимуть під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня.

У якому стані зараз реально економіка Кремля

Під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана у грудні 2024 року тодішній голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже витратила понад 200 мільярдів доларів на війну проти України.

Навіть західні аналітики зауважують, що темпи витрат на війну впливають на економіку Росії, яка переживає не найкращі часи.

Американський економіст Андерс Аслунд говорить, що у наприкінці 2024 року витрати Кремля могли досягнути піку – 10% ВВП країни, передає "Голос Америки". Наприкінці січня 2025 року в матеріалі Reuters, за словами анонімних джерел, Путін нібито вперше виявив стурбованість щодо стану економіки країни в умовах війни.

Що у Росії з ВВП

За даними Національного інституту стратегічних досліджень, прогнози темпів зростання реального ВВП Росії різняться. Якщо у Центробанку Росії очікують, що у 2026 році зростання сягатиме до 2%, то прогнози МВФ становлять всього 1,2%, а Світового банку ще менше – 1,1%.

Як запевняють в Інституті, протягом наступних періодів темпи зростання економіки в Росії уповільнюватимуться.

Рекордно висока інфляція

Ще у жовтні 2024 року Центробанк Росії прогнозував, що інфляція до кінця 2024 року сягне 8 – 8,5%. Водночас Пендзин заявляє, що відповідно до даних споживчого кошика росіян цілком реально, що інфляція могла скласти навіть 18 – 19%. Є навіть припущення, що її показник може сягати 30 – 35%.

Підтверджує невідповідність офіційних даних Росії із реальним станом речей й Ярослав Жаліло. За його словами, чимало експертів, навіть неурядові російські експерти, говорять про те, що показник інфляції в Росії удвічі або навіть утричі більший.

Зверніть увагу! На 2025 рік регулятор Росії спрогнозував, що інфляція може до кінця цього року становити лише 4,5 – 5%. Однак цілком реально, що Кремль може замовчувати реальну ситуацію.

Ключова ставка на рівні 21% не допомогла

Пендзин додає, що доказом того, що інфляція в Росії є точно вищою, аніж повідомляють офіційні джерела, є рівень ставки. Навіть після того, як Центробанк підвищив ключову ставку до 21% у листопаді 2024 року, стримати інфляцію так і не вдалося.

Дійсно, той факт, що вони підняли до такого рівня ставку, означає, що на такому приблизно рівні вони й оцінюють інфляційний потенціал. По суті, ця ставка визначає не постфактум інфляцію, а є певним прогнозом інфляції на майбутнє,

– додає економіст Ярослав Жаліло.

Що таке ключова ставка За показником ключової ставки центральний банк країни здійснює основні операції з банками щодо надання або ж залучення коштів. Отже, якщо зростає ставка, то зростає вартість кредитів та депозитів. А отже, це провокує скорочення споживання, бо ж брати позику стає невигідно. Ціни теж повільніше зростають, а тому інфляція уповільнюється.

Який дефіцит російського бюджету

Рекордний дефіцит бюджету Росії визнають навіть офіційні джерела. Наприклад, як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Мінфіну Росії, бюджетний дефіцит за 2024 рік становив понад 3 трильйони рублів.

За словами Олега Гетмана, загалом за 3 минулі роки повномасштабного вторгнення в Україну дефіцит бюджету Росії склав 10 трильйонів рублів.

У 2022 та 2023 роках дефіцит склав по 3 трильйона на рік. А у 2024 році – 3,7 трильйона рублів,

– каже Гетман.

Чому російська економіка досі тримається

Навіть попри різні заяви щодо суттєвих витрат Росії на війну Володимир Путін підписав закон про бюджет на 2025 рік, де понад 145 мільярдів доларів піде на оборону, а це близько 32,5% від всього бюджету, повідомляє Assoсited Press. Важливо додати, що ця сума вища, аніж та, яка була затверджена на 2024 рік.

Олег Гетман розповідає, що попри все Росії вдається поки що покривати дефіцит. Це переважно відбувається за кошт внутрішніх запозичень та проїдання Фонду національного добробуту, у якому залишилося десь 45 мільярдів доларів.

Крім того, Росія тримається ще за рахунок збільшення курсу рубля та накладання податків на найбідніші верстви населення,

– каже Гетман.

Цікаво! За даними російських ЗМІ, запаси у Фонді національного добробуту Росії, який наповнювався наддоходами від експорту нафти, стають все меншими. Тому з Фонду зникло понад 100 тонн золота внаслідок угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у звітах. Якщо на 1 січня 2025 року у Фонді зберігається 187,7 тонни золота, то рік тому вони були на рівні 358,9 тонни.

За словами Олега Пендзина, стан російської економіки на сьогодні є кращим, аніж стан радянської економіки протягом останнього десятиріччя існування Радянського Союзу. Тоді дефіцит був катастрофічним, а радянський рубель не можна було отоварити.

Однак хіба тоді така ситуація призвела до суттєвих соціальних конфліктів, незадоволення тощо? Ні. Тому, коли ми оцінюємо теперішню ситуацію з економікою Росії, треба розуміти наступне: все буде робитися задля військового комплексу, а на зубожіння людей ніхто уваги не звертатиме,

– наголошує Пендзин.

"Виїжджає" Росія ще й на тому, що її влада забезпечує різний рівень життя різних суб'єктів федерації. Не дивно, що, надаючи фінансування та товари народного споживання в містах-мільйонниках, на віддалених регіонах ставлять хрест.

Наприклад, в Якутії вже введені продовольчі картки. Однак Москва живе, як і жила до цього. Тому для росіян на сьогодні діє така фраза: "Не жили добре, то й не будемо починати", – резюмує Олег Пендзин.

Чи можуть іноземні компанії повернутися до Росії

Станом на 1 січня 2025 року Росію покинули 467 західних компаній з 24 лютого 2022 року. Ще у 2021 році вони сплатили податків у бюджет Росії на суму близько 6 мільярдів доларів. На сьогодні Росія втратила ці кошти, а тому в її інтересах повернути бізнес назад.

Про перші ознаки щодо повернення американського бізнесу до Росії повідомив спецпосланець США з питань Близького Сходу Стів Вікофф. Це може трапитися тоді, коли буде ухвалена мирна угода щодо закінчення російсько-української війни. Гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв навіть заявив, що бізнес США може повернутися до літа 2025 року.

На початку повномасштабного вторгнення західні компанії, у тому числі й американські, залишили російський ринок. Тому чимало секторів промисловості опинилися в руках російського бізнесу: у вересні 2022 року Путін закликав російські компанії зайняти вивільнені ніші, а у травні 2023 року він повідомив про нібито активне їхнє освоєння російським бізнесом.

У Росії навіть була створена підкомісія урядової комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій під керівництвом міністра фінансів Росії Антона Силуанова. Саме ця підкомісія видає дозволи на укладання угод між іноземними компаніями та покупцями їхніх російських активів.

Цікаво, що у 2023 році Путін заявив на засіданні економічного форуму в Петербурзі, що відхід іноземних брендів з російського ринку нібито "не вплинув на випуск товарів", а зміни відбулися лише з логотипами на продукції.

Важливо! Як повідомляють в KSE Institute, у 2024 році понад 160 міжнародних компаній остаточно припинили свою діяльність у Росії через ліквідацію чи продаж бізнесу. Йдеться про такі відомі бренди, як FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Danone, IKEA тощо. Натомість понад 2220 компаній продовжують працювати: це Philip Morris, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola та інші.

Коли в росіян настане реальний економічний кінець

Починаючи з 2022 та 2023 років Росія заливала власну економіку дешевими державними грошима та активно сприяла різкому зростанню обсягів промислового виробництва, у першу чергу тих, які спрямовують на війну.

Втім це призвело до того, що різко збільшилася в обсягу загальна кількість грошових одиниць, які були не забезпечені товарними позиціями, а це, своєю чергою, спровокувало ріст інфляції,

– пояснює економіст Пендзин.

Гетман водночас каже, що коли будуть вичерпані резерви Фонду, а нафта Urals опуститься в ціні хоча б до 50 доларів за барель, то це можна буде вважати критичною точкою для економіки Росії.

За такого розвитку подій Кремль не зможе фінансувати більшу частину так званої воєнної операції, а соціальні видатки, медицину, освіту тощо доведеться скорочувати.

Фонд національного добробуту Росії вичерпується приблизно на 40 – 50 мільярдів на рік у різних валютах. Тож все, що у ньому залишилося, – це якраз на 2025 рік,

– каже економіст Гетман.

З іншого боку, ціни на нафту достатньо непередбачувані, але Трамп ішов з передвиборчою програмою "Drill, baby, drill". Уже відомо, що новий президент США почав надавати нові дозволи на буріння нафти, розвідування територій для буріння різних заповідних зон тощо, а отже, очікувати на зниження цін на нафту можна десь в середині або наприкінці 2025 року.

Поки виглядає все так, що на кінець цього року ситуація в росіян буде вже суттєво критичною для економіки. Тому росіяни намагатимуться якнайшвидше позбавитися від санкцій. Саме зараз вже момент, коли "російський ведмідь починає стікати кров'ю", а тому Росія вирішуватиме всі проблеми до кінця 2025 року,

– підсумовує Олег Гетман.

Зверніть увагу! На думку економіста Пендзина, на жаль, російська економіка у 2025 році не обвалиться, як на це сподіваються інші.