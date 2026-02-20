Поки війна триває: Росія поступово виснажується та втрачає ресурс
- Економіка Росії почала 2026 рік з рекордним дефіцитом регіональних бюджетів у 1,538 трильйона рублів, що сталося через повномасштабну війну.
- Малий бізнес в Росії зіткнеться з додатковим податковим тиском, що може призвести до зменшення податкових надходжень, тоді як центральний уряд не планує надавати фінансову підтримку регіонам.
Економіка Росії розпочала 2026 рік досить негативно. Зокрема про це свідчить рекордний дефіцит регіональних бюджетів.
Що відбувається з економікою Росії?
Він становить 1,538 трильйона рублів та є найпомітнішим показником проблем, про що зазначає Служба зовнішньої розвідки.
Дані Міністерства Фінансів Росії демонструють, що розрив між доходами й видатками регіонів країни збільшився у п’ять разів проти попереднього року. Економісти говорять прямо: повномасштабна війна стала головним економічним фактором цих подій.
Але далі – тільки гірше. З 2026 року тиск посилиться. Річ у тім, що малий бізнес (мова йде про той, де дохід становить від 20 мільйонів рублів буде змушений сплачувати додаткові 5% ПДВ до 6% податку з виручки. Частина підприємців вже говорить про готовність "закриватися" або працювати "собі в мінус". Тобто можна очікувати ще менші податкові надходження для регіонів.
Але Росстат звітує про зростання реальних доходів населення. Тоді як незалежні аналітики вважають ці дані відірваними від реальності.
Це показують й непрямі показники:
- росіяни відмовляються від великих покупок;
- економлять на продуктах;
- відкладають нетермінові медичні послуги.
Зверніть увагу! Лише меншість громадян відчуває поліпшення добробуту. І це стверджують соціологічні показники.
Федеральний центр теоретично міг би "залити" проблеми грошима, але це означало б нову хвилю емісії та інфляційний тиск, чого остерігається Центральний банк Росії,
– пояснили у розвідці.
Тому Кремль буде рятувати тільки стратегічно важливі підприємства. А регіони залишаться "сам на сам" зі своїми боргами. У зоні ризику – депресивні та монопрофільні території, де економіка тримається лише на одному великому заводі чи шахті.
Водночас аналітики не прогнозують раптовий обвал. Мова скоріш йде про повільне виснаження.
Російська економіка не вибухає, а поступово втрачає ресурс, якість життя знижується, а можливості розвитку звужуються,
– додали у СЗР України.
Зауважте! Доки війна Росії проти України триває, нічого доброго з економікою не буде.
Нагадаємо, що за підсумками минулого року сукупний дефіцит усіх бюджетів Росії досяг історичного рекорду. Його розмір – 8,291 трильйона рублів.
У порівнянні з 2024 роком, дефіцит зріс у 2,6 раза, або на 5,696 трильйона рублів, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.
Дефіцит бюджетів регіонів встановив рекорд за два десятиліття доступної держстатистики. І це 1,5 трильйона рублів. Тоді як доходи бюджетів за рік зросли на 6,5%. Це у два рази повільніше, ніж видатки.
Економіка Росії наразі "тримається на плаву" завдяки перекиданню ресурсів у військовий сектор. Але це руйнує її саме у довгостроковій перспективі.
Цікаво! Фактично російська економіка увійшла "в мертву зону".
Що ще слід знати про проблеми росіян?
- Росія наразі має проблеми з експортом нафти через санкції. І якщо країна не буде заробляти на цьому, то втратить великі гроші. Тому Кремль пожертвує внутрішньою економікою для продовження війни. Але це може вплинути на ставлення до Володимира Путіна.
- Але проблеми з нафтою пов'язані не тільки із санкціями. Важливу роль відіграють інтереси США на глобальному нафтовому ринку. Вашингтон цікавить контроль над ключовими потоками постачання та обмеження так тіньового флоту.