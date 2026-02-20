Поки війна триває: Росія поступово виснажується та втрачає ресурс

Економіка Росії розпочала 2026 рік досить негативно. Зокрема про це свідчить рекордний дефіцит регіональних бюджетів.

Що відбувається з економікою Росії?

Він становить 1,538 трильйона рублів та є найпомітнішим показником проблем, про що зазначає Служба зовнішньої розвідки.

Дані Міністерства Фінансів Росії демонструють, що розрив між доходами й видатками регіонів країни збільшився у п’ять разів проти попереднього року. Економісти говорять прямо: повномасштабна війна стала головним економічним фактором цих подій.

Але далі – тільки гірше. З 2026 року тиск посилиться. Річ у тім, що малий бізнес (мова йде про той, де дохід становить від 20 мільйонів рублів буде змушений сплачувати додаткові 5% ПДВ до 6% податку з виручки. Частина підприємців вже говорить про готовність "закриватися" або працювати "собі в мінус". Тобто можна очікувати ще менші податкові надходження для регіонів.

Але Росстат звітує про зростання реальних доходів населення. Тоді як незалежні аналітики вважають ці дані відірваними від реальності.

Це показують й непрямі показники:

росіяни відмовляються від великих покупок;

економлять на продуктах;

відкладають нетермінові медичні послуги.

Зверніть увагу! Лише меншість громадян відчуває поліпшення добробуту. І це стверджують соціологічні показники.

Федеральний центр теоретично міг би "залити" проблеми грошима, але це означало б нову хвилю емісії та інфляційний тиск, чого остерігається Центральний банк Росії,

– пояснили у розвідці.

Тому Кремль буде рятувати тільки стратегічно важливі підприємства. А регіони залишаться "сам на сам" зі своїми боргами. У зоні ризику – депресивні та монопрофільні території, де економіка тримається лише на одному великому заводі чи шахті.

Водночас аналітики не прогнозують раптовий обвал. Мова скоріш йде про повільне виснаження.

Російська економіка не вибухає, а поступово втрачає ресурс, якість життя знижується, а можливості розвитку звужуються,

– додали у СЗР України.

Зауважте! Доки війна Росії проти України триває, нічого доброго з економікою не буде.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року сукупний дефіцит усіх бюджетів Росії досяг історичного рекорду. Його розмір – 8,291 трильйона рублів.

У порівнянні з 2024 роком, дефіцит зріс у 2,6 раза, або на 5,696 трильйона рублів, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.

Дефіцит бюджетів регіонів встановив рекорд за два десятиліття доступної держстатистики. І це 1,5 трильйона рублів. Тоді як доходи бюджетів за рік зросли на 6,5%. Це у два рази повільніше, ніж видатки.

Економіка Росії наразі "тримається на плаву" завдяки перекиданню ресурсів у військовий сектор. Але це руйнує її саме у довгостроковій перспективі.

Цікаво! Фактично російська економіка увійшла "в мертву зону".

Що ще слід знати про проблеми росіян?