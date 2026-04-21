Дефіцит у 100 мільярдів доларів: Зеленський оцінив стан економіки Росії на тлі війни в Ірані

Президент України заявив, що дефіцит у бюджеті Росії сягає 100 мільярдів доларів і його не покрити прибутками від нафти. Водночас через війну в Ірані позиції росіян стають сильнішими.

Що відомо про економічну кризу в Росії?

Про те, як Росія заробляє на війні в Ірані та чи впливає це на економіку Кремля, розповів Володимир Зеленський.

В інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" президент зазначив, що в Росії великі проблеми з економікою. А весь дефіцит у бюджеті не вдасться покрити доходами від експорту нафти за час війни в Ірані.

Дефіцит бюджету в 100 мільярдів доларів не покрити за рахунок короткої війни на Близькому Сході. Поки що вони покрили лише 10%, не більше,

– пояснив Зеленський.

Президент додав, що конфлікт на Близькому Сході посилює позиції "рускіх". Водночас війна виснажує американців та енергетику Європи, точніше – енергозапаси країн.

Зокрема Зеленський пояснив, що нинішня ситуація – це "серйозний енергетичний виклик для всіх". І лише "медіатором" залишатись не вийде.

Тому війна в Ірані призведе до ширших агресій не тільки на Близькому Сході. І обмежить доступ України до ППО,

– підсумував Зеленський.

Також, за його словами, Путін зацікавлений у тривалому продовженні війни в Ірані.

Що ще відомо про економіку Росії?

В інтерв'ю для FT Томас Нільссон, голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції, розповів, що Росія "малює" економічні показники.

Зауважте! За попередньою інформацією щоденно Росія витрачає на війну в Україні до 1 мільярда доларів. За рік показник складає майже 70% від федерального бюджету. Так, із загальних коштів держави 68% витрачають на воєнні дії в Україні. Водночас витрати Кремля від лютого 2022 року попередньо оцінюють на понад 1 трильйон доларів.

За словами військового, Кремль перебуває у складному становищі. У Росії дійсно з'явилися доходи від вищих цін на нафту і це поповнило бюджет. Однак Москва маніпулює даними, щоб показати кращі економічні показники, ніж ті, що є насправді. А прибутки від нафти вже не врятують економіку країни.

Російська економіка може увійти лише в один із двох сценаріїв: довгостроковий спад або шок. У будь-якому випадку, вони продовжуватимуть падіння до фінансової катастрофи,

– зазначив Томас Нільссон.

Він додає, що зараз Росія фактично живе в борг.

