На межі краху: у ЄС оцінили ризики для економіки Росії та вплив санкцій на війну в Україні
- Російська економіка перебуває на межі кризи через санкції ЄС, які виснажують країну та впливають на тривалість воєнних дій.
- Санкції призводять до дефіциту товарів та знищення економічних зв'язків Росії, що може зрештою зупинити війну.
Російська економіка може обвалитися в будь-який момент, зокрема завдяки санкціям ЄС. Хоча обмеження не зупинять війну миттєво, вони можуть суттєво змінити хід ситуації.
Що відомо про економіку Росії?
Про те, як у ЄС оцінюють становище Росії, йдеться в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Дивіться також Росія може відновити енергетичну співпрацю з ЄС: Путін озвучив умову
Девід О'Салліван, представник ЄС з питань санкцій, розповів, що Росія на межі фінансової кризи. Подібна ситуація була в країні 1998 року. Обвал економіки може початись у будь-який момент і нині країна близька до краху.
Російська економіка перебуває в катастрофічному стані. Усі економічні індикатори сигналізують червоним,
– зазначив представник ЄС.
Він також пояснив, що самі санкції не можуть зупинити війну, однак вони "виснажують" економіку Росії, що може стати визначальним у тривалості воєнних дій.
Зокрема О'Салліван акцентував на проблемах Росії з інфляцією та високими процентними ставками. Так, промисловість взяла кредити, щоб обслуговувати військові потреби, однак повертати гроші банкам – поки немає можливості. Це створює додаткові проблеми для фінансової сфери.
Як наслідок економічна стабільність не триватиме вічно. Попри те, що країна-агресорка намагається обійти санкції, вони мають вплив. Нині значна частина російської економіки – це нарощення воєнної сфери за рахунок цивільної, що не триватиме довго через наявні економічні проблеми.
Як діють санкції проти Росії?
В інтерв'ю Главред голова Комітету економістів Андрій Новак підтвердив, що санкції ЄС не стільки впливають на можливість ведення війни, скільки – знищують економіку Росії.
Як результат останнє і призведе до зупинки війни, однак потрібен час. Експерт наголошує також на "продуктових" наслідках:
Через санкційний тиск погіршуються зовнішньоекономічні зв'язки Росії. Про це свідчить і стрімке скорочення експорту російських енергоносіїв, і скорочення імпорту в РФ, зокрема, продуктів харчування. У поєднанні зі спадом власного виробництва продуктів харчування це призводить до дефіциту товарів,
– зазначив Новак.
Так, завдяки санкціям країна має дефіцит елементарних товарів. Історія про "огіркову кризу" – якнайкращий приклад. Ціни на продукт нині навіть вищі за вартість екзотичних фруктів. Насправді ж глобально йдеться не тільки про огірки, така ситуація з більшістю продуктів.
Що ще потрібно знати про санкції для Росії під час війни в Ірані?
Через загострення конфлікту на Близькому Сході та нафтову кризу в ЄС вирішили прибрати з останнього пакету санкцій обмеження щодо нафтового терміналу Келеві в Грузії.
Зокрема президент Трамп раніше теж пропонував зняти частину санкцій з російської найти. Він пов'язує це рішення з підвищенням світових цін на нафту.