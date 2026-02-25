"Золота епоха" США: Трамп похвалився здобутками в економіці, доки американці біднішають

Президент США Дональд Трамп виступив перед Конгресом зі своїм щорічним зверненням "Про стан держави". Зважаючи на тривожне падіння рейтингів республіканців, першу частину промови він присвятив економіці.

Якими здобутками похвалився Трамп?

Під час виступу Трамп заявив, що розпочав "золоту епоху" Америки, пише Reuters.

Наша нація повернулася – більша, краща, багатша і сильніша, ніж будь-коли раніше,

– запевнив президент.

Президент знайшов чимало причин для радості. За його словами, з часу повернення до Білого дому він буцімто зробив чимало:

пригальмував інфляцію;

вивів фондовий ринок на рекордні показники;

ухвалив масштабні податкові скорочення;

та знизив ціни на ліки.

Також глава білого дому побіжно торкнувся теми тарифів. Він назвав рішення Верховного суду про скасування мит прикрим, але наголосив, що зрештою воно мало вплине на його подальшу торгівельну політику.

Однак видання зазначає, що поки невідомо, чи переконали позитивні заяви Трампа простих американців, які виявляють все більше роздратування через зростання вартості життя.

У своїй промові президент вже звично намагався перекласти відповідальність за високі ціни на свого попередника Джо Байдена.

Однак, схоже, що жителі США більше в це не вірять. Останні опитування показують, що виборці вважають саме Трампа винним у дорожнечі. Адже він побудував свою президентську кампанію на обіцянках доступних цін.

Важливо! Нещодавнє дослідження Reuters та компанії Ipsos показало, що всього 36% американців підтримують економічну політику Трампа.

Чому американці незадоволені Трампом?

Твердження Трампа про "стрімке падіння" інфляції суперечить реальним показникам. Оскільки ціни у США наразі значно вищі за ті, що були ще кілька років тому. При чому зростає вартість основних потреб жителів:

житла;

продуктів харчування;

комунальних послуг;

страхування.

Оприлюднені лише минулої п'ятниці дані свідчать, що минулого кварталу американська економіка сповільнилася більше прогнозованого, а інфляція, навпаки, лише прискорилася.

Губернаторка Вірджинії Ебігейл Спанбергер, яка виступила з офіційною відповіддю від Демократичної партії, заявила, що Трамп покинув американців на межі виживання.

Чи працює президент над тим, щоб зробити життя доступнішим для вас і вашої родини? Ми всі знаємо відповідь – ні,

– зауважила вона.

Зауважте! Втрата довіри виборців неабияк непокоїть республіканців. Вони побоюються втрати більшість в Конгресі після проміжних виборів у листопаді цього року.

Що відповідає Трамп на критику?