Какими достижениями похвастался Трамп?

Во время выступления Трамп заявил, что начал "золотую эпоху" Америки, пишет Reuters.

Наша нация вернулась – больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде,

– заверил президент.

Президент нашел немало причин для радости. По его словам, со времени возвращения в Белый дом он якобы сделал немало:

притормозил инфляцию;

вывел фондовый рынок на рекордные показатели;

принял масштабные налоговые сокращения;

и снизил цены на лекарства.

Также глава белого дома вскользь коснулся темы тарифов. Он назвал решение Верховного суда об отмене пошлин досадным, но отметил, что в конце концов оно мало повлияет на его дальнейшую торговую политику.

Однако издание отмечает, что пока неизвестно, убедили ли положительные заявления Трампа простых американцев, которые проявляют все большее раздражение из-за роста стоимости жизни.

В своей речи президент уже привычно пытался переложить ответственность за высокие цены на своего предшественника Джо Байдена.

Однако, похоже, что жители США больше в это не верят. Последние опросы показывают, что избиратели считают именно Трампа виновным в дороговизне. Ведь он построил свою президентскую кампанию на обещаниях доступных цен.

Важно! Недавнее исследование Reuters и компании Ipsos показало, что всего 36% американцев поддерживают экономическую политику Трампа.

Почему американцы недовольны Трампом?

Утверждение Трампа о "стремительном падении" инфляции противоречит реальным показателям. Поскольку цены в США сейчас значительно выше чем те, что были еще несколько лет назад. Причем растет стоимость основных потребностей жителей:

жилья;

продуктов питания;

коммунальных услуг;

страхования.

Обнародованные только в прошлую пятницу данные свидетельствуют, что в прошлом квартале американская экономика замедлилась больше прогнозируемого, а инфляция, наоборот, только ускорилась.

Губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер, которая выступила с официальным ответом от Демократической партии, заявила, что Трамп оставил американцев на грани выживания.

Работает ли президент над тем, чтобы сделать жизнь доступнее для вас и вашей семьи? Мы все знаем ответ – нет,

– заметила она.

Заметьте! Потеря доверия избирателей изрядно беспокоит республиканцев. Они опасаются потери большинства в Конгрессе после промежуточных выборов в ноябре этого года.

Что отвечает Трамп на критику?