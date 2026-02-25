Какими достижениями похвастался Трамп?
Во время выступления Трамп заявил, что начал "золотую эпоху" Америки, пишет Reuters.
Наша нация вернулась – больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде,
– заверил президент.
Президент нашел немало причин для радости. По его словам, со времени возвращения в Белый дом он якобы сделал немало:
- притормозил инфляцию;
- вывел фондовый рынок на рекордные показатели;
- принял масштабные налоговые сокращения;
- и снизил цены на лекарства.
Также глава белого дома вскользь коснулся темы тарифов. Он назвал решение Верховного суда об отмене пошлин досадным, но отметил, что в конце концов оно мало повлияет на его дальнейшую торговую политику.
Однако издание отмечает, что пока неизвестно, убедили ли положительные заявления Трампа простых американцев, которые проявляют все большее раздражение из-за роста стоимости жизни.
В своей речи президент уже привычно пытался переложить ответственность за высокие цены на своего предшественника Джо Байдена.
Однако, похоже, что жители США больше в это не верят. Последние опросы показывают, что избиратели считают именно Трампа виновным в дороговизне. Ведь он построил свою президентскую кампанию на обещаниях доступных цен.
Важно! Недавнее исследование Reuters и компании Ipsos показало, что всего 36% американцев поддерживают экономическую политику Трампа.
Почему американцы недовольны Трампом?
Утверждение Трампа о "стремительном падении" инфляции противоречит реальным показателям. Поскольку цены в США сейчас значительно выше чем те, что были еще несколько лет назад. Причем растет стоимость основных потребностей жителей:
- жилья;
- продуктов питания;
- коммунальных услуг;
- страхования.
Обнародованные только в прошлую пятницу данные свидетельствуют, что в прошлом квартале американская экономика замедлилась больше прогнозируемого, а инфляция, наоборот, только ускорилась.
Губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер, которая выступила с официальным ответом от Демократической партии, заявила, что Трамп оставил американцев на грани выживания.
Работает ли президент над тем, чтобы сделать жизнь доступнее для вас и вашей семьи? Мы все знаем ответ – нет,
– заметила она.
Заметьте! Потеря доверия избирателей изрядно беспокоит республиканцев. Они опасаются потери большинства в Конгрессе после промежуточных выборов в ноябре этого года.
Что отвечает Трамп на критику?
Слабая поддержка экономического курса президента тянет вниз и общий уровень одобрения Трампа. В декабре его рейтинг опустился до 38% – это самый низкий показатель с 2021 года. В то же время около трети американцев убеждены, что в 2026 году экономическая ситуация в стране только ухудшится.
Несмотря на это, Трамп публично не признает проблему инфляции и продолжает отстаивать свою стратегию. Он неоднократно подчеркивал, что его любимое слово – это "тариф", и после того, как Верховный суд отменил часть пошлин, президент оперативно ввел новые.
Глава Белого дома настаивает, что тарифная политика дает результат. По его словам, торговый дефицит США сократился на 78% благодаря повышенным сборам с иностранных компаний и государств. В 2026 году Трамп даже прогнозирует для страны торговый профицит.