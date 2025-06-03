4 способи заощадити світло, якщо у квартирі є бойлер

Бойлер – один з найбільш витратних електроприладів. Проте є кілька способів, як з його допомогою можна економити електроенергію при нагріванні води.

Як економити світло у помешканні з бойлером

У середньому сім'я з трьох осіб використовує до 200 кіловат-годин на місяць, використовуючи близько 6 кубометрів води з бойлера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yasno.

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Якщо ви лише на етапі вибору бойлера, тоді, перш за все, потрібно визначитися з його об’ємом. Недоцільно для родини з двох-трьох осіб купувати модель на 100 літрів – це зайві кошти та перевитрати енергії, оптимальним буде варіант на 50-60 літрів. Також обов’язково звертайте увагу на клас ефективності – він має бути А/А+ та вище.

Після встановлення водонагрівача зменшити суму у платіжці допоможе дотримання простих порад:

Відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів – це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту;

Вчасно чистити та видаляти накип всередині бойлера;

Запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. При наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;

Не вимикати бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.

Чи треба вимикати бойлер з розетки

Якщо бойлер у квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики ніж на підтримку сталої температури.

Відповідно і на ніч вимикати прилад не потрібно, тому що зранку все одно доведеться його увімкнути й чекати поки вода нагріється, що призведе до витрати електрики. Економія буде помітна лише в разі, якщо бойлер використовують нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням.