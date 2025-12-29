Вперше за 8 місяців: Україна відправила до Китаю великий вантаж одного товару
- Україна вперше за 8 місяців відправила судно Panamax з 58,8 тисячі тонн кукурудзи до Китаю.
- У маркетинговому році 2024/25 Україна значно скоротила експорт кукурудзи до Китаю через зниження попиту, відправивши лише 190 тисяч тонн.
Уперше у поточному маркетинговому сезоні 2025 – 2026 років Україна відправила до Китаю велику партію кукурудзи. Продукцію відвантажили для Пекіна у середині грудня.
Скільки кукурудзи відправили до Китаю?
Судно Panamax прямує до Китаю з 58,8 тисячі тонн української кукурудзи, передає 24 Канал з посиланням на ASAP Agri.
Попередньо Україна відвантажила до Китаю кукурудзу судном такого класу ще у квітні 2025 року.
Загальний обсяг постачань у 2024/25 маркетинговому році становив лише 190 тис. тонн, що суттєво менше ніж 4,6 млн тонн у сезоні 2023/24,
– зазначає видання.
Зауважте! Постачання української кукурудзи до Китаю різко скоротилося через слабкий попит на цей товар китайських покупців. Вони надають перевагу більше дешевому зерну з Бразилії.
Який обсяг постачань кукурудзи?
Загалом сумарний експорт української кукурудзи станом на 18 грудня 2025 року склав 1,31 мільйона тонн, пише Spike Brokers.
Втім, попри відновлення постачань до Китаю, основними покупцями продукції були дві країни:
- Туреччина з обсягом 365 тисяч тонн;
- Італія з обсягом 312 тисяч тонн.
У регіональній структурі домінують Європа (40,7%) та Близький Схід (40%),
– пише видання.
Зокрема, ключовими напрямками продажів кукурудзи для України наразі залишаються:
- Іспанія;
- Італія;
- Туреччина;
- Ліван.
На Північну Африку припадає 15% постачань української кукурудзи станом на середину грудня. Азія сформувала 11% експорту, в основному за рахунок Китаю та Південної Кореї.
Загалом українська кукурудза демонструє високу диверсифікацію та стійку присутність на ринках ЄС, MENA (англ. Middle East and North Africa – Середній Схід та Північна Африка – 24 Канал) та Азії,
– говорять галузеві експерти.
Важливо! Міністерство сільського господарства США (USDA) погіршило прогноз урожаю кукурудзи в Україні у 2025/26 маркетинговому році. За оцінками, її виробництво впаде на 3 мільйони тонн – до 29 мільйонів тонн, а експорт – на 1,5 мільйона тонн – до 23 мільйонів тонн.
Що відомо про експорт зернових?
Італія у 2025/26 маркетинговому році вийшла в лідери серед країн Євросоюзу за обсягами закупівлі української кукурудзи. У жовтні Україна експортувала на італійський ринок 263 тисячі тонн цієї культури, а в період з 1 до 24 листопада – ще майже 300 тисяч тонн.
Натомість Іспанія, яка раніше очолювала список найбільших імпортерів української кукурудзи в ЄС, наразі значно поступається. У жовтні її закупівлі становили лише 46 тисяч тонн, а в листопаді – близько 133 тисяч тонн.
Водночас виконання експортних контрактів опинилося під загрозою через регулярні атаки Росії на портову інфраструктуру України. Уже в грудні фактичні обсяги відвантажень суттєво відстають від запланованих, а частина стратегічних портів змушена працювати у скороченому режимі.
Станом на 22 грудня з приблизно 1 мільйона тонн зерна, запланованого до експорту протягом місяця, Україні вдалося відправити за кордон лише 375 тисяч тонн.