Продавати чи зберігати електроенергію: чи здатна Україна відмовитися від експорту у 2026 році

У березні Україна вперше з листопада 2025 року відновила експорт електроенергії в години, коли утворюється надлишок потужностей. Експерт розповів, чи є нині альтернатива продажу.

Що можна робити з надлишком електроенерії?

Завдяки потеплінню у денні й нічні години в енергосистемі України утвоюється профіцит електроенергії, яку немає можливості використати всередині країни через ряд причин. Надлишок можна зберігати, проте наразі не в значних обсягах. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

За словами експерта, нині напрямок energy storage – акумуляторних парків – досить активно розвивається в Україні. Проте енергосистема ще далека від того, щоб накопичувати електроенергію в достатніх обсягах у години профіциту.

Наприклад, у 2025 році ДТЕК збудував парки батарей для зберігання електричної енергії загальною потужністю 200 мегаватів у Київській та Дніпропетровській областях. Реалізація проєктів сумарно коштувала близько 140 мільйонів доларів.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Цей напрямок і далі може розвиватися. Тут може бути два шляхи: перший – разом із Укренерго для регулювання частоти, і другий – це арбітраж. Тобто накопичувати електричну енергію, коли вона дешева, наприклад, у пікові години денні, коли багато сонця, а віддавати її, коли сонця немає й пікове споживання о 8 – 9 годині вечора.

Перший шлях означає, що акумуляторні батареї можуть використовувати як швидкий резерв для підтримки стабільної частоти в енергосистемі: у разі потреби вони віддаватимуть потужність чи навпаки – забиратимуть надлишок.

Другий шлях дозволяє отримувати прибутки на різниці цін на ринку електронергії.

Ці проєкти комерційно виправдані, і цей напрямок розвивається. Торік ДТЕК збудували, інші компанії зараз займаються подібними проєктами, тому що це вигідно: можна заробляти непогані гроші на різниці в цінах,

Експерт нагадує, що проєкти з накопичення електроенергії не є новими у світі. Їх реалізували й розвивають в Австралії, Китаї, Сполучених Штатах Америки, країнах Європейського Союзу.

Чому Україна експортує електроенергію при збереженні дефіциту?

За даними ExPro, 5 березня Україна відновила експорт електроенергії виключно за наявності профіциту в системі. Переважно це відбувається в години найбільшої активності сонячних електростанцій (СЕС).

Востаннє експорт здійснювали 11 листопада 2025 року, а нині його обсяги дуже низькі. До прикладу, за добу 5 березня експортували 12 мегават-годин до Молдови вночі. На 6 березня компанії резервували на добових аукціонах 120 мегават-годин пропускної спроможності, а найбільшу потужність бронювали на 10 годину – 20 мегаватів.

Зауважте! Імпорт електроенергії на початку березня все одно перебував на високому рівні. Наприклад, за добу 5 березня сумарно його обсяг склав 27 тисяч мегават-годин. Найбільша потреба в імпорті припадає на вечірні години пікового споживання.

Як пояснив експерт Володимир Омельченко, існує кілька причин, чому експорт електроенергії відновили:

завдяки потеплінню й зростанню ефективності СЕС дефіцит потужностей в енергосистемі скоротився з 7 тисяч мегаватів у січні до 800 – 1 тисячі мегаватів на початку березня;

у січні на початку березня; потеплання також знизило рівень споживання електроенергії;

до 30% пошкоджених потужностей відновили ;

; у денні та нічні години утворюється профіцит, який наразі немає можливості накопичувати за допомогою установок зберігання енергії у достатніх обсягах.

Також важливим фактором є пошкодження ворогом підстанцій, унаслідок чого навіть у години надлишку потужності в енергосистемі немає технічної можливості передати необхідні обсяги до регіонів, які цього потребують.

Найскладнішою є зараз ситуація зі світлом на Одещині, де з середини грудня зруйновані 34 великі розподільчі підстанції 110 кіловольт – майже половина від їхньої загальної кількості. Найбільше пошкоджень – в Одесі та передмісті.

Яка ситуація в енергосистемі України?