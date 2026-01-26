Москва знову у грі: Казахстан відновлює експорт нафти через Росію

Потоки нафти через один із провідних морських портів Росії знову відновляться після ударів українських дронів по нафтовій інфраструктурі Москви. Казахстан нарощує експорт сировини через Росію.

Як Казахстан нарощує експорт через Росію?

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) повідомив, що один із морських швартових вузлів у російському порту Новоросійськ знову ввели в експлуатацію, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ремонт на швартовому причалі №3 вже завершили, тому зараз він працює у звичному режимі. Також завантаження нафти здійснює причальний пункт №1.

До відремонтованого термінала 25 січня вже підвели танкер для перевантаження нафти.

Це дозволяє відновити транспортування нафти маршрутом, через який проходить близько 90% експорту казахстанської нафти,

– зазначає видання.

За даними КТК, якщо обидва швартові пункти працюватимуть одночасно, компанія гарантує виконання річних планів відвантаження нафти.

Зауважте! Водночас швартовий причал № 2 досі відновити так і не вдалося. І казахстанський консорціум поки не дає жодних прогнозів щодо повернення його у роботу.

Чому простоював російський порт?

Чорноморський термінал КТК працював зі зниженою потужністю з кінця листопада 2025 року. Це сталося після атаки українських дронів на морський порт Новоросійськ у Краснодарському краї, який є одним з головних маршрутів для експорту нафти з Росії й Казахстану.

Внаслідок ударів було пошкоджене ключове обладнання для завантаження нафти, пише Reuters. У результаті в КТК залишився лише один з трьох причальних пристроїв для відвантаження сировини:

швартовий пункт №2 на той момент був пошкоджений через попередні атаки;

причальний пункт №3 перебував ще з 12 листопада на ремонті, який затягнувся через несприятливі погодні умови.

Важливо! Через пошкоджену інфраструктуру у Чорному морі Казахстан у грудні минулого року навіть вирішив експортувати нафту з великого родовища Кашаган до Китаю напряму, в обхід Росії. Раніше нафта з Кашагану зазвичай транспортувалася переважно до термінала в російському порту Новоросійськ для подальшого експорту.

Чому Казахстан скоротив видобуток нафти?