Как Казахстан наращивает экспорт через Россию?

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что один из морских швартовых узлов в российском порту Новороссийск снова ввели в эксплуатацию, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Ремонт на швартовом причале №3 уже завершили, поэтому сейчас он работает в обычном режиме. Также загрузку нефти осуществляет причальный пункт №1.

К отремонтированному терминалу 25 января уже подвели танкер для перегрузки нефти.

Это позволяет возобновить транспортировку нефти по маршруту, через который проходит около 90% экспорта казахстанской нефти,

По данным КТК, если оба швартовые пункты будут работать одновременно, компания гарантирует выполнение годовых планов отгрузки нефти.

Обратите внимание! В то же время швартовый причал № 2 до сих пор восстановить так и не удалось. И казахстанский консорциум пока не дает никаких прогнозов по возвращению его в работу.

Почему простаивал российский порт?

Черноморский терминал КТК работал с пониженной мощностью с конца ноября 2025 года. Это произошло после атаки украинских дронов на морской порт Новороссийск в Краснодарском крае, который является одним из главных маршрутов для экспорта нефти из России и Казахстана.

В результате ударов было повреждено ключевое оборудование для загрузки нефти, пишет Reuters. В результате в КТК остался только один из трех причальных устройств для отгрузки сырья:

швартовый пункт №2 на тот момент был поврежден из-за предыдущих атак;

причальный пункт №3 находился еще с 12 ноября на ремонте, который затянулся из-за неблагоприятных погодных условий.

Важно! Из-за поврежденной инфраструктуры в Черном море Казахстан в декабре прошлого года даже решил экспортировать нефть с крупного месторождения Кашаган в Китай напрямую, в обход России. Ранее нефть с Кашагана обычно транспортировалась преимущественно до терминала в российском порту Новороссийск для дальнейшего экспорта.

