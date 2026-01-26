Как Казахстан наращивает экспорт через Россию?
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что один из морских швартовых узлов в российском порту Новороссийск снова ввели в эксплуатацию, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Ремонт на швартовом причале №3 уже завершили, поэтому сейчас он работает в обычном режиме. Также загрузку нефти осуществляет причальный пункт №1.
К отремонтированному терминалу 25 января уже подвели танкер для перегрузки нефти.
Это позволяет возобновить транспортировку нефти по маршруту, через который проходит около 90% экспорта казахстанской нефти,
– отмечает издание.
По данным КТК, если оба швартовые пункты будут работать одновременно, компания гарантирует выполнение годовых планов отгрузки нефти.
Обратите внимание! В то же время швартовый причал № 2 до сих пор восстановить так и не удалось. И казахстанский консорциум пока не дает никаких прогнозов по возвращению его в работу.
Почему простаивал российский порт?
Черноморский терминал КТК работал с пониженной мощностью с конца ноября 2025 года. Это произошло после атаки украинских дронов на морской порт Новороссийск в Краснодарском крае, который является одним из главных маршрутов для экспорта нефти из России и Казахстана.
В результате ударов было повреждено ключевое оборудование для загрузки нефти, пишет Reuters. В результате в КТК остался только один из трех причальных устройств для отгрузки сырья:
- швартовый пункт №2 на тот момент был поврежден из-за предыдущих атак;
- причальный пункт №3 находился еще с 12 ноября на ремонте, который затянулся из-за неблагоприятных погодных условий.
Важно! Из-за поврежденной инфраструктуры в Черном море Казахстан в декабре прошлого года даже решил экспортировать нефть с крупного месторождения Кашаган в Китай напрямую, в обход России. Ранее нефть с Кашагана обычно транспортировалась преимущественно до терминала в российском порту Новороссийск для дальнейшего экспорта.
Почему Казахстан сократил добычу нефти?
Из-за проблем с нефтяным терминалом Казахстан был даже вынужден сократить добычу нефти. В период с 1 по 28 декабря прошлого года добыча нефти и газового конденсата в Казахстане сократилась на 6% по сравнению с ноябрем и составила около 1,93 миллиона баррелей в сутки.
Наибольшее проседание зафиксировали на месторождении Тенгиз на побережье Каспийского моря - там производство упало на 10%, до 719,8 тысячи баррелей в сутки. В результате декабрьский экспорт казахстанской нефти через поврежденный российский терминал уменьшился на 19% и составил 1,08 миллиона баррелей в сутки.
Казахстан, который сейчас занимает 12-е место среди крупнейших производителей нефти в мире, планировал нарастить добычу на Тенгизе почти до 1 миллиона баррелей в сутки, однако проблемы с экспортной инфраструктурой существенно затормозили эти планы.