Як Казахстан нарощує експорт через Росію?

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) повідомив, що один із морських швартових вузлів у російському порту Новоросійськ знову ввели в експлуатацію, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ремонт на швартовому причалі №3 вже завершили, тому зараз він працює у звичному режимі. Також завантаження нафти здійснює причальний пункт №1.

До відремонтованого термінала 25 січня вже підвели танкер для перевантаження нафти.

Це дозволяє відновити транспортування нафти маршрутом, через який проходить близько 90% експорту казахстанської нафти,

– зазначає видання.

За даними КТК, якщо обидва швартові пункти працюватимуть одночасно, компанія гарантує виконання річних планів відвантаження нафти.

Зауважте! Водночас швартовий причал № 2 досі відновити так і не вдалося. І казахстанський консорціум поки не дає жодних прогнозів щодо повернення його у роботу.

Чому простоював російський порт?

Чорноморський термінал КТК працював зі зниженою потужністю з кінця листопада 2025 року. Це сталося після атаки українських дронів на морський порт Новоросійськ у Краснодарському краї, який є одним з головних маршрутів для експорту нафти з Росії й Казахстану.

Внаслідок ударів було пошкоджене ключове обладнання для завантаження нафти, пише Reuters. У результаті в КТК залишився лише один з трьох причальних пристроїв для відвантаження сировини:

швартовий пункт №2 на той момент був пошкоджений через попередні атаки;

причальний пункт №3 перебував ще з 12 листопада на ремонті, який затягнувся через несприятливі погодні умови.

Важливо! Через пошкоджену інфраструктуру у Чорному морі Казахстан у грудні минулого року навіть вирішив експортувати нафту з великого родовища Кашаган до Китаю напряму, в обхід Росії. Раніше нафта з Кашагану зазвичай транспортувалася переважно до термінала в російському порту Новоросійськ для подальшого експорту.

Чому Казахстан скоротив видобуток нафти?