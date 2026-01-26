Як Казахстан нарощує експорт через Росію?
Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) повідомив, що один із морських швартових вузлів у російському порту Новоросійськ знову ввели в експлуатацію, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Ремонт на швартовому причалі №3 вже завершили, тому зараз він працює у звичному режимі. Також завантаження нафти здійснює причальний пункт №1.
До відремонтованого термінала 25 січня вже підвели танкер для перевантаження нафти.
Це дозволяє відновити транспортування нафти маршрутом, через який проходить близько 90% експорту казахстанської нафти,
– зазначає видання.
За даними КТК, якщо обидва швартові пункти працюватимуть одночасно, компанія гарантує виконання річних планів відвантаження нафти.
Зауважте! Водночас швартовий причал № 2 досі відновити так і не вдалося. І казахстанський консорціум поки не дає жодних прогнозів щодо повернення його у роботу.
Чому простоював російський порт?
Чорноморський термінал КТК працював зі зниженою потужністю з кінця листопада 2025 року. Це сталося після атаки українських дронів на морський порт Новоросійськ у Краснодарському краї, який є одним з головних маршрутів для експорту нафти з Росії й Казахстану.
Внаслідок ударів було пошкоджене ключове обладнання для завантаження нафти, пише Reuters. У результаті в КТК залишився лише один з трьох причальних пристроїв для відвантаження сировини:
- швартовий пункт №2 на той момент був пошкоджений через попередні атаки;
- причальний пункт №3 перебував ще з 12 листопада на ремонті, який затягнувся через несприятливі погодні умови.
Важливо! Через пошкоджену інфраструктуру у Чорному морі Казахстан у грудні минулого року навіть вирішив експортувати нафту з великого родовища Кашаган до Китаю напряму, в обхід Росії. Раніше нафта з Кашагану зазвичай транспортувалася переважно до термінала в російському порту Новоросійськ для подальшого експорту.
Чому Казахстан скоротив видобуток нафти?
Через проблеми з нафтовим терміналом Казахстан був навіть змушений скоротити видобуток нафти. У період з 1 по 28 грудня минулого року видобуток нафти й газового конденсату в Казахстані скоротився на 6% у порівнянні з листопадом і становив близько 1,93 мільйона барелів на добу.
Найбільше просідання зафіксували на родовищі Тенгіз на узбережжі Каспійського моря — там виробництво впало на 10%, до 719,8 тисячі барелів на добу. Унаслідок цього грудневий експорт казахстанської нафти через пошкоджений російський термінал зменшився на 19% і склав 1,08 мільйона барелів на добу.
Казахстан, який нині посідає 12-те місце серед найбільших виробників нафти у світі, планував наростити видобуток на Тенгізі майже до 1 мільйона барелів на добу, однак проблеми з експортною інфраструктурою суттєво загальмували ці плани.