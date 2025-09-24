Російська нафта живить індійський експорт: продажі пального злетіли до максимумів
- Індія збільшила експорт бензину та дизельного пального до рекордних рівнів завдяки розширенню потужностей нафтопереробки та збільшенню вмісту етанолу у паливі.
- США звинувачують Індію у збагаченні на перепродажі російської нафти, тоді як Індія стверджує, що її торгівля стабілізує ринки.
Індія залишається одним із найбільших покупців російської сирої нафти. Завдяки збільшенню обсягів нафтопереробки експорт індійського палива у 2025 році підскочив до рекордних показників.
Як зріс експорт пального з Індії?
Нафтопереробні заводи Індії збільшили експорт бензину та дизельного пального до найвищих рівнів за останні кілька років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Індійські НПЗ, які отримують близько третини своєї нафти з Росії, нарощують переробку і перенаправляють надлишки на експорт. Цьому сприяють кілька чинників:
- розширення потужностей переробки нафти;
- збільшення вмісту етанолу у паливі для внутрішнього ринку, що звільнило додаткові обсяги для продажу за кордон.
Зростання поставок допоможе задовольнити європейський попит на паливо для опалення взимку та підтримає маржу індійських НПЗ,
– зазначає видання.
Тим часом США звинувачують Індію у тому, що вона скуповує російську нафту за низькими цінами й потім збагачується, перепродуючи перероблене паливо за вищими цінами. Нью-Делі ж запевняє, що її торгівля, мовляв, навпаки стабілізує ринки.
За підрахунками консалтингової компанії Wood Mackenzie, цьогоріч обсяги переробки нафти в Індії зростуть на 130–160 тисяч барелів на день – приблизно до 5,51 мільйона барелів на добу.
- Експорт бензину має сягнути рекордної позначки у 400 тисяч барелів на день.
- Експорт дизельного пального з Індії також може досягти чотирирічного максимуму цього року – 610-630 тисяч барелів на день.
Зауважимо, що за даними Reuters, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яка постачається морським шляхом, після того, як у 2022 році Європа почала відмовлятися від неї та запровадили санкції проти Росії за вторгнення в Україну.
Важливо! Євросоюз у своєму 18-му пакеті санкцій проти Росії, ухваленому у липні 2025 року, оголосив, що після шести місяців перехідного періоду припинить імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти. Виняток залишиться чинним для імпорту з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.
Як Індія нарощує закупівлі російської нафти?
У серпні Дональд Трамп увів додаткові тарифи для Індії за купівлю російської нафти, довівши загальне мито на індійські товари до 50%. Однак це рішення мало тимчасовий ефект: закупівлі з Росії ненадовго знизилися, але вже згодом знову почали зростати.
Індія планувала збільшити імпорт сировини З Росії у вересні на 10–20%, оскільки ціни на російську нафту залишаються значно нижчими, ніж у інших постачальників. Очікується, що постачання триватимуть і в листопаді-грудні, хоча обсяги можуть бути дещо меншими.
При цьому індійський уряд навіть не збирається відмовлятися від імпорту російської нафти. Міністерка фінансів Нірмала Сітхараман заявила, що країна купуватиме енергоресурси з огляду на свої потреби та можливості бюджету і сама вирішуватиме, звідки імпортувати нафту.