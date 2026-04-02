Паливний тиск зростає: "країна-бензоколонка" заборонила експорт бензину

Паливна криза дісталася й до Росії. Країна-агресорка, яка є одним із найбільших у світі виробників нафтопродуктів, заборонила експорт бензину для виробників до середини 2026 року.

Чим пояснили заборону на експорт?

Відповідну постанову підписав російський уряд. Вона набрала чинності одразу після публікації, повідомили у пресслужбі Кабміну.

Обмеження на експорт бензину для виробників у Росії діятимуть до 31 липня 2026 року.

В уряді заборону пояснили, як зазвичай, високим сезонним попитом на пальне.

Рішення ухвалено для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт,

– йдеться в постанові.

Також заборона на експорт нібито пов'язана за зростанням світових цін на нафту через продовження війни на Близькому Сході.

Важливо! До цього заборона на експорт бензину з Росії поширювалася на компанії, які не є виробниками бензину. Тепер же уряд фактично заблокував будь-які постачання палива за кордон, окрім партій у межах міжурядових домовленостей.

Що спричинило заборону на експорт пального?

Раніше віце-прем'єр Росії Олександр Новак доручив підготувати проєкт про заборону експорту бензину з 1 квітня.

Таке рішення ухвалили після наради, яку провели російські Міненерго, антимонопольна служба, представники Санкт-Петербурзької біржі та паливних компаній, пише The Moscow Times.

За даними видання, насправді заборону на експорт бензину в Росії увели у відповідь на серію атак дронів по нафтопереробних заводах. Адже внаслідок цих ударів щонайменше три підприємства вимушено зупинили виробництво пального.

До того ж ціни на пальне на біржі ростуть ще з кінця лютого, після початку війни в Ірані:

від початку весни оптові ціни на бензин і дизель на Санкт-Петербурзькій біржі зросли на 14% і 22% відповідно.

станом на 24 березня бензин Аі-92 для НПЗ у європейській частині Росії коштував близько 66,9 тисячі рублів за тонну, а Аі-95 – 70,6 тисячі рублів за тонну.

У підсумку через атаки України на НПЗ та світові перебої на енергетичних ринках ситуація на російському паливному ринку стрімко загострилася.

Як Росія вже обмежувала експорт палива?