Паливний тиск зростає: "країна-бензоколонка" заборонила експорт бензину
- Росія заборонила експорт бензину до 31 липня 2026 року через високий сезонний попит і зростання світових цін на нафту.
- Заборону ввели у відповідь на атаки дронів на нафтопереробні заводи, що змусило зупинити виробництво на деяких підприємствах.
Паливна криза дісталася й до Росії. Країна-агресорка, яка є одним із найбільших у світі виробників нафтопродуктів, заборонила експорт бензину для виробників до середини 2026 року.
Чим пояснили заборону на експорт?
Відповідну постанову підписав російський уряд. Вона набрала чинності одразу після публікації, повідомили у пресслужбі Кабміну.
Дивіться також Мільярд на порятунок: Австралія вмикає екстрений план через паливну кризу
Обмеження на експорт бензину для виробників у Росії діятимуть до 31 липня 2026 року.
В уряді заборону пояснили, як зазвичай, високим сезонним попитом на пальне.
Рішення ухвалено для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт,
– йдеться в постанові.
Також заборона на експорт нібито пов'язана за зростанням світових цін на нафту через продовження війни на Близькому Сході.
Важливо! До цього заборона на експорт бензину з Росії поширювалася на компанії, які не є виробниками бензину. Тепер же уряд фактично заблокував будь-які постачання палива за кордон, окрім партій у межах міжурядових домовленостей.
Що спричинило заборону на експорт пального?
Раніше віце-прем'єр Росії Олександр Новак доручив підготувати проєкт про заборону експорту бензину з 1 квітня.
Таке рішення ухвалили після наради, яку провели російські Міненерго, антимонопольна служба, представники Санкт-Петербурзької біржі та паливних компаній, пише The Moscow Times.
За даними видання, насправді заборону на експорт бензину в Росії увели у відповідь на серію атак дронів по нафтопереробних заводах. Адже внаслідок цих ударів щонайменше три підприємства вимушено зупинили виробництво пального.
До того ж ціни на пальне на біржі ростуть ще з кінця лютого, після початку війни в Ірані:
- від початку весни оптові ціни на бензин і дизель на Санкт-Петербурзькій біржі зросли на 14% і 22% відповідно.
- станом на 24 березня бензин Аі-92 для НПЗ у європейській частині Росії коштував близько 66,9 тисячі рублів за тонну, а Аі-95 – 70,6 тисячі рублів за тонну.
У підсумку через атаки України на НПЗ та світові перебої на енергетичних ринках ситуація на російському паливному ринку стрімко загострилася.
Як Росія вже обмежувала експорт палива?
Подібні обмеження на експорт бензину Росія запроваджує не вперше. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну влада неодноразово вдавалася до таких кроків, зокрема через атаки на НПЗ. Останні пом’якшення експортних обмежень ухвалили лише наприкінці січня 2026 року.
31 січня російський уряд скасував заборону на експорт бензину для виробників. Водночас для компаній, які не займаються безпосереднім виробництвом пального, обмеження на експорт пального залишили чинними до кінця липня.
До слова, протягом 2025 року Україна суттєво активізувала удари по енергетичній інфраструктурі Росії. За цей період Сили оборони здійснили понад 140 атак на нафтопереробні заводи та нафтобази як на території Росії, так і на окупованих нею землях. Це на понад 51% більше, ніж роком раніше.
Додатковий тиск на експортні можливості Росії створила атака по порту Усть-Луга в Ленінградській області у березні цього року. За даними джерел, вона може призвести до скорочення обсягів переробки та видобутку нафти в Росії вже найближчим часом.