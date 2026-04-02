Паливний тиск зростає: "країна-бензоколонка" заборонила експорт бензину

Економіка Новини економіки
2 квітня, 12:13
Ірина Гайдук
Основні тези
  • Росія заборонила експорт бензину до 31 липня 2026 року через високий сезонний попит і зростання світових цін на нафту.
  • Заборону ввели у відповідь на атаки дронів на нафтопереробні заводи, що змусило зупинити виробництво на деяких підприємствах.

Паливна криза дісталася й до Росії. Країна-агресорка, яка є одним із найбільших у світі виробників нафтопродуктів, заборонила експорт бензину для виробників до середини 2026 року.

Чим пояснили заборону на експорт? 

Відповідну постанову підписав російський уряд. Вона набрала чинності одразу після публікації, повідомили у пресслужбі Кабміну. 

Обмеження на експорт бензину для виробників у Росії діятимуть до 31 липня 2026 року. 

В уряді заборону пояснили, як зазвичай, високим сезонним попитом на пальне.

Рішення ухвалено для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт,
 – йдеться в постанові. 

Також заборона на експорт нібито пов'язана за зростанням світових цін на нафту через продовження війни на Близькому Сході.

Важливо! До цього заборона на експорт бензину з Росії поширювалася на компанії, які не є виробниками бензину. Тепер же уряд фактично заблокував будь-які постачання палива за кордон, окрім партій у межах міжурядових домовленостей.

Що спричинило заборону на експорт пального? 

Раніше віце-прем'єр Росії Олександр Новак доручив підготувати проєкт про заборону експорту бензину з 1 квітня. 

Таке рішення ухвалили після наради, яку провели російські Міненерго, антимонопольна служба, представники Санкт-Петербурзької біржі та паливних компаній, пише The Moscow Times.

За даними видання, насправді заборону на експорт бензину в Росії увели у відповідь на серію атак дронів по нафтопереробних заводах. Адже внаслідок цих ударів щонайменше три підприємства вимушено зупинили виробництво пального. 

До того ж ціни на пальне на біржі ростуть ще з кінця лютого, після початку війни в Ірані: 

  • від початку весни оптові ціни на бензин і дизель на Санкт-Петербурзькій біржі зросли на 14% і 22% відповідно.
  • станом на 24 березня бензин Аі-92 для НПЗ у європейській частині Росії коштував близько 66,9 тисячі рублів за тонну, а Аі-95 – 70,6 тисячі рублів за тонну. 

У підсумку через атаки України на НПЗ та світові перебої на енергетичних ринках ситуація на російському паливному ринку стрімко загострилася. 

Як Росія вже обмежувала експорт палива? 

  • Подібні обмеження на експорт бензину Росія запроваджує не вперше. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну влада неодноразово вдавалася до таких кроків, зокрема через атаки на НПЗ. Останні пом’якшення експортних обмежень ухвалили лише наприкінці січня 2026 року.

  • 31 січня російський уряд скасував заборону на експорт бензину для виробників. Водночас для компаній, які не займаються безпосереднім виробництвом пального, обмеження на експорт пального залишили чинними до кінця липня.

  • До слова, протягом 2025 року Україна суттєво активізувала удари по енергетичній інфраструктурі Росії. За цей період Сили оборони здійснили понад 140 атак на нафтопереробні заводи та нафтобази як на території Росії, так і на окупованих нею землях. Це на понад 51% більше, ніж роком раніше.

  • Додатковий тиск на експортні можливості Росії створила атака по порту Усть-Луга в Ленінградській області у березні цього року. За даними джерел, вона може призвести до скорочення обсягів переробки та видобутку нафти в Росії вже найближчим часом.