У 2025 році експорт російського трубопровідного газу до Європи впав на 44%. Це найнижчий рівень з середини 1970-х років.

Чому експорт газу скоротився?

Деталі повідомили в Reuters у вівторок, 30 грудня, передає 24 Канал. На процес вплинули закриття українського маршруту та поступове припинення імпорту викопного палива з країни-агресорки до ЄС.

У Єврораді заявили, що планують до кінця 2027 року повністю зупинити імпорт російського газу – у межах курсу на зменшення енергетичної залежності від Росії та перекриття фінансових потоків, які можуть підживлювати війну проти України.

До слова, раніше Європа була головним джерелом бюджетних надходжень країни-агресорки від експорту нафти й газу. Зокрема, це сталося завдяки трубопроводам, прокладеним ще за часів СРСР у 1960 – 1970-х роках.

Постачання російського трубопровідного газу в ЄС сягнули піка у 2018 – 2019 роках (близько 175 – 180 мільярдів кубометрів на рік) і забезпечували "Газпрому" та державі, яка володіє контрольним пакетом акцій компанії, десятки мільярдів доларів доходів.

Як зменшилося постачання сировини?

За розрахунками Reuters, що посилається на дані європейської групи з транспортування газу Entsog, у 2025 році постачання "Газпрому" склали лише 18 мільярдів кубометрів. Їх здійснили через підводний газопровід "Турецький потік".

Це найнижчий рівень з початку 1970-х років,

– резюмували журналісти.

Наприклад, у 1975 році Радянський Союз постачав до Європи 19,3 мільярда кубометрів, що було більше, аніж 6,8 мільярда кубометрів у 1973 році – на початку експорту сибірського газу.

Довідка: "Турецький потік" є єдиним російським маршрутом транзиту газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати 5-річну угоду про транзит з Москвою, яка закінчилася 1 січня 2025 року. Окрім Туреччини, ним користуються Сербія, Угорщина та Словаччина.

До слова, Росія також експортує газ до Європи в скрапленому вигляді танкерами і є другим за величиною постачальником туди після США.

