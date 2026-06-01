Купує не лише Азія: експорт російського СПГ у травні сягнув рекорду з 2023 року

Москва знову нарощує свої газові доходи. Експорт російського скрапленого природного газу за перші п'ять місяців 2026 року збільшився на 11,5% порівняно з тим же періодом торік.

Як зріс експорт російського СПГ

За даними аналітичної компанії LSEG, експорт російського СПГ у період із січня по травень сягнув 14,5 мільйона тонн, пише Reuters.

Лише у травні Москва наростила загальний експорт СПГ на 23% у річному вимірі – до 3,12 мільйона тонн.

Експерти зазначають, що це найвищий місячний показник відвантажень із грудня 2023 року. Тоді Росія встановила рекорд у 3,2 мільйона тонн експорту скрапленого газу за один місяць.

Постачання, зокрема, зросли завдяки збільшенню відвантажень із нового проєкту Росії Arctic LNG 2. Аналітики підрахували, що сукупні постачання із цього заводу за перші п’ять місяців року становили близько 1,4 мільйона тонн.

Водночас й інші російські заводи наростили поставки партій скрапленого газу за кордон.

Експорт із заводу "Ямал СПГ" з січня по травень підскочив на 1,2% у річному вимірі та досяг 8,3 мільйона тонн.

А проєкт "Сахалін-2", який контролює "Газпром" за той же час відпустив за перші п'ять місяців 4,7 мільйона тонн газу проти 4,6 мільйона тонн в цей же період торік.

Хто купує російський газ

Російський завод Arctic LNG 2 розпочав виробництво скрапленого газу у грудні 2023 року. Однак згодом США запровадили проти нього санкції у зв’язку з війною Росії проти України.

Це пригальмувало експорт газу із цього заводу, але не зупинило. Він все одно відпускає СПГ на продаж азійським країнам, зокрема, у Китай. Першу партію відвантажили китайським покупцям із підприємства у серпні 2025 року, і відтоді постачання продовжуються.

Однак Росія не обмежує експорт СПГ лише Азією. Дані також свідчать, що експорт російського СПГ до Європи у січні – травні зріс на 16,7% у порівнянні з показником минулого року – до 7,7 мільйона тонн.

Лише у травні 2026-го постачання скрапленого газу до європейських країн збільшилися приблизно до 1,36 мільйона тонн проти 1,28 мільйона тонн роком раніше.

Зауважте! Імпорт російського СПГ до ЄС у першому кварталі 2026 року склав 6,9 мільярда кубометрів. Це найвищий показник із 2022 року. Найбільше газу купують Франція, Іспанія та Бельгія.