Індія наживається: Бессент розкритикував країну за купівлю нафти з Росії
- Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживі на закупівлях російської нафти, заявивши, що її частка в імпорті нафти Індією зросла до 42%.
- Індія, разом з Китаєм, є найбільшими покупцями російської нафти, що викликало критику з боку США.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія перепродає дешеву російську нафту. Через це він звинуватив країну в наживі.
Чому Індію звинуватили в наживі?
Скотт Бессент звинуватив Індію у наживі на різко збільшених закупівлях російської нафти, заявивши, що Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
В інтерв'ю CNBC Бессент заявив, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, порівняно з менш ніж 1% до повномасштабного вторгнення в Україні. Разом з цим закупівлі Китаю зросли лише з 13% до 16%.
Індія просто наживається. Я б назвав це індійським арбітражем – купівля дешевої російської нафти, перепродаж її як продукту, що щойно з'явився під час війни – це неприйнятно,
– сказав Бессент.
Хто купує нафту в Росії?
Деякі європейські країни, зокрема Угорщина, Бельгія та Франція, досить купують російську нафту. Проте найбільші покупці – Індія та Китай. Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти з 2022 року.
Що відомо про тарифи Трампа для Індії?
- 6 серпня Трамп підписав новий указ, яким запровадив додаткові 25% мита проти Індії. Нові тарифи додалися до вже чинних, які теж складають 25%. Це сталося через те, що Індія купує російську нафту.
- Після цього державні НПЗ Індії призупинили закупівлі російської нафти, проте вони відновили запити до трейдерів щодо закупівлі нафти Urals через збільшення знижок. Так державна Bharat Petroleum Corp має намір продовжити використання, щоб покривати до 35% своїх потреб у переробці, якщо не буде нових санкцій.
- На тлі тарифів США Індія та Китай зближаються попри те, що упродовж років були налаштовані вороже один проти одного. Так Китай запевнив Індію у постачаннях добрив, рідкісноземельних мінералів та тунелепрохідницьких машин.