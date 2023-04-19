Світло для українців може подорожчати: чого очікувати від нових тарифів

Українцям перерахують тарифи на електроенергію, адже ринкова ціна набагато вища, ніж чинні тарифи для населення. Втім остаточного варіанту підвищення ще не ухвалили. Це може бути як поділ тарифів залежно від обсягів споживання, так і разове переведення ціни до ринкової.

На скільки можуть підняти тарифи на світло

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповідає, що тариф на електроенергію можуть збільшити приблизно на 40%.

Читайте також Офіційний курс понад 42 гривень: чи може зрости долар до рівня, який закладено у бюджеті

Тарифи на електроенергію не зростуть у чотири рази, тобто до розрахункової вартості електроенергії. Припускаю, що вони збільшаться приблизно на 30–40% – до 2,3–2,5 гривні за кіловат-годин,

– каже Попенко.

Нагадуємо, що зараз населення платить за світло за такими тарифами: 1,44 гривні – якщо використовує до 250 кіловатів щомісяця; 1,68 гривні – якщо понад 250 кіловатів щомісяця.

Варіанти підвищення

Зараз в Україні розглядають різні варіанти підвищення тарифів: від модифікації чинної системи субсидій до різних тарифів, залежно від обсягів споживання.

Актуально Платіжки за комунальні послуги здорожчали: за що українці платять найбільше