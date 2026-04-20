Як працює тариф "день-ніч" і чи вигідний він насправді

Платити за електроенергію менше можливо. Для цього потрібно встановити правильний лічильник – на декілька фаз. У чому саме суть такого пристрою, читайте далі.

Які тарифи діють на лічильник на різні зони вдень та вночі?

Плата за електроенергію, завдяки двозонному лічильнику може бути значно менша, повідомляє ПРИКАРПАТЕНЕРГО.

Річ у тім, що тариф в цьому випадку ділиться на 2 частини:

з 07:00 до 23:00 години – діє денний тариф – 4,32 гривні за кіловат,

а 23:00 до 07:00 години – нічний – 2,16 гривні за кіловат.

Зверніть увагу! З 1 травня 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів не зазнає змін.

Як показують підрахунки ДТЕК Київські електромережі, економія при використанні лічильника "день-ніч" може бути доволі відчутна. Наприклад, при загальному місячному споживанні 200 кіловат-годин, реально платити менше на – 79 гривень.

А при більшому споживанні, економія ще більш відчутна:

при споживанні 500 кіловат-годин – 198 гривень;

при споживанні 800 кіловат-годин – 317 гривень.

