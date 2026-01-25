Чеські волонтери зібрали мільйони доларів для підтримки енергетики України

Партнери продовжують підтримувати Україну під час складної ситуації в енергосистемі через російські обстріли та морози. Зокрема, посилювати енергетичну стійкість допомагає Чехія.

Як Чехія підтримує енергетику України?

Її волонтери вже зібрати мільйони доларів. Деталі в суботу, 24 січня, розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник українського відомства подякував Чехії, регіональній владі, громадянському суспільству та всім чеським друзям України за конкретну й результативну підтримку.

Понад 3,8 мільйона доларів лише за кілька днів зібрала ініціатива Dárek pro Putina на енергетичну допомогу Україні. "Це – неймовірно!" – підкреслив Сибіга.

49 генераторів різної потужності , зібраних за підтримки громадської організації Post Bellum , наступного тижня отримає Харків.

, зібраних за підтримки громадської організації , наступного тижня отримає Харків. 40 акумуляторних станцій та 1 500 подовжувачів для Пунктів незламності 25 січня доставлять на Київщину – завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії. Ба більше, частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва.

Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість,

– додав Сибіга.

Нагадаємо, 20 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що незабаром в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії з генераторами, трансформаторами, кабелями, медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою.

Цікаво! Раніше ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала понад 600 тисяч доларів на придбання ракети "Фламінго". Тоді на її корпус нанесли напис Dana 1 – на честь науковиці Дани Драбової.

