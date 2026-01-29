"Це державний тероризм": ЄС екстрено виділив 50 мільйонів Нафтогазу

Євросоюз терміново мобілізує додаткову допомогу для підтримки енергетичного сектору України. У четвер, 29 січня, виділив 50 мільйонів євро державній компанії "Нафтогаз України".

Чому ЄС виділяє гроші Нафтогазу?

Кошти надала Єврокомісія разом із Європейським інвестиційним банком, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби Брюсселя.

У ЄС пояснили, що ці кошти необхідні Києву, щоб забезпечити тепло та світло для українців на тлі безперервних російських обстрілів та найсуворішої зими від початку війни.

Новини, що надходять з України щоранку, жахливі. Те, що робить Росія – це державний тероризм. Це поза межами війни. Люди замерзають на смерть. Багато хто залишає Київ та інші міста. ЄС тісно співпрацює з Україною для стабілізації енергосистеми, але масштаб російських атак такий, що Україні терміново потрібно більше,

– зазначила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

Вона наголосила, що ця надзвичайна допомога Україні – лише частина із низки заходів. Нині Євросоюз розглядає усі можливі варіанти для допомоги українцям.

Важливо! Додаткові 50 мільйонів гривень для Нафтогазу надали у рамках програми Ukraine Facility, яка спрямована за задоволення найбільш критичних потреб України. Натомість компанія зобов’язана реінвестувати таку ж суму у проєкти з відновлювальної енергетики та декарбонізації.

Як ще ЄС допомагає Україні?

Раніше Євросоюз також оголосив про виділення Україні 447 генераторів, аби допомогти відновити електропостачання після масованих російських обстрілів.

Загальна вартість генераторів становить 3,7 мільйона євро. Обладнання нададуть зі стратегічних резервів rescEU.

Їх спрямують на відновлення електропостачання:

лікарень;

притулків;

та критично важливих служб

Єврокомісія рішуче засуджує напади Росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру та гуманітарну шкоду, якої вони завдають. ЄС не дозволить Росії заморозити Україну до покори та продовжуватиме допомагати українцям пережити цю зиму,

– повідомили у пресслужбі.

Розподілом генераторів займатиметься Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з українським Червоним Хрестом. Електрообладнання отримають громади, які найбільше постраждали від російських атак.

Варто знати! Від початку повномасштабної війни Євросоюз надіслав в Україну близько 10 тисяч генераторів через Механізм цивільного захисту (UCPM).

Яку допомогу надають Україні партнери?