Енергетичний шок змусив діяти: у Європі новий бум через війну в Ірані

Через війну в Ірані у Європі різко зріс попит на сонячні панелі, які встановлюють на дахах будинків. Європейці намагаються захиститися від стрімкого підвищення цін на електроенергію, викликаного глобальним енергетичним шоком.

Як зріс попит на сонячні панелі?

Війна на Близькому Сході значно підштовхнула угору ціни на нафту, газ і електроенергію, що стало ударом як для бізнесу, так і для населення. Порятунком стала сонячна енергетика, пише Reuters.

Опитування провідних постачальників енергообладнання та компаній з відновлюваної енергетики у Німеччині, Британії та Нідерландах показали, що попит на дахові сонячні панелі зріс більш ніж удвічі з кінця лютого.

Війна в Ірані стала своєчасним поштовхом для сонячної енергетики. Адже торік вона вперше за майже десятиліття темпи встановлення нових систем знизилися.

Війна лише оголила проблему, яка існувала завжди: енергетичну залежність Європи,

– зазначив співзасновник Solarhandel24 Янік Нольден.

У підсумку через бум сонячних панелей німецький постачальник обладнання Solarhandel24 підвищив чисті продажі у березні більш ніж утричі – майже до 70 мільйонів євро (82 мільйони доларів) у порівнянні з минулим роком.

Ба більше, у квітні очікують, що продажі потрояться.