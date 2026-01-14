"Харків готувався, Київ – не підготовлений зовсім": Шмигаль оцінив енергетичну кризу

У середу, 14 січня, Верховна Рада вдруге розглянула призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики України після того, як перша спроба провалилась. Перед голосуванням він відповів на питання нардепів і оцінив енергетичну кризу в державі.

Що говорить Шмигаль про енергокризу?

На думку Шмигаля, нинішня кризова ситуація з енергопостачанням в Києві пояснюється тим, що столиця не підготувалася до можливих наслідків російських обстрілів, передає 24 Канал.

Харків готувався. І обласна, і міська влада підготувала місто: є мобільні котельні, відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше, я навіть скажу, не підготовлений зовсім,

– зауважив Шмигаль.

Через це, за словами політика, тепер доведеться вживати кризових заходів, але Міненерго до цього готове.

Водночас Шмигаль підкреслив, що Міністерство енергетики може забезпечити справедливий розподіл енергоресурсів в Україні, а що головне – сформувати принципи цього розподілу. Ба більше, відомство, мовляв, здатне впливати на захист енергооб'єктів і на розвиток генерації енергії.

Зауважте! На новій посаді міністра енергетики Шмигаль хоче посилити роботу з місцевою владою у регіонах та профільним Міністерством розвитку громад та територій.

Що відомо про ситуацію в Києві?

Про ситуацію у Києві 14 січня розповів виконувач обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, ситуація з водопостачанням та опаленням відносно контрольована. Втім, досі без тепла:

Голосіївський район;

Печерській райони.;

частина в Солом'янському та Шевченківському районах.

Щодо електропостачання ситуація протягом доби змінюється. Наразі відбуваються екстрені та аварійні відключення світла. Найбільше страждає наразі Лівий берег столиці.

Однак прогнозувати терміни відновлення енергопостачання у КМДА не беруться через погодні умови, збільшення навантаження на енергосистему та російські обстріли, які тривають.

Варто знати! Наразі у Києві без тепла залишаються близько 400 будинків.

Що відомо про призначення Шмигаля?