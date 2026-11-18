Понад тисяча ударів за два місяці: ворог нарощує атаки по енергетиці
Росія беззупинно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тільки з вересня ворог атакував її понад 1 000 розів, переважно по високовольтних підстанціях.
Де ситуація зі світлом найскладніша
Внаслідок чергових російських ударів на ранок зафіксовано нові масштабні знеструмлення одразу у восьми областях України,про що повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.
Йдеться про екстрені обмеження у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
Важливо! Надзвичайно складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині, де ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах, які енергетики щойно встигли відремонтувати.
Через серйозні пошкодження обладнання у Сумській, Харківській та Полтавській областях фахівці вимушено застосовують аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків там відбудеться лише після повної стабілізації системи.
У більшості інших регіонів України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості запроваджено ліміти обмеження потужності.
Водночас Росія продовжує атакувати й ремонтні бригади.
Вчора на Київщині внаслідок ворожого удару поранення отримав енергетик. Його доставили до лікарні, де йому надається уся необхідна медична допомога,
– розповів Некрасов.
Нагадаємо, що вчора ворог атакував енергетику Київської області. Йдеться про об'єкт у Бориспільському районі. По ньому вдарили вже вдруге за місяць.