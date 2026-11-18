Росія беззупинно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тільки з вересня ворог атакував її понад 1 000 розів, переважно по високовольтних підстанціях.

Де ситуація зі світлом найскладніша

Внаслідок чергових російських ударів на ранок зафіксовано нові масштабні знеструмлення одразу у восьми областях України,про що повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Йдеться про екстрені обмеження у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Важливо! Надзвичайно складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині, де ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах, які енергетики щойно встигли відремонтувати.

Через серйозні пошкодження обладнання у Сумській, Харківській та Полтавській областях фахівці вимушено застосовують аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків там відбудеться лише після повної стабілізації системи.

У більшості інших регіонів України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості запроваджено ліміти обмеження потужності.

Водночас Росія продовжує атакувати й ремонтні бригади.

Вчора на Київщині внаслідок ворожого удару поранення отримав енергетик. Його доставили до лікарні, де йому надається уся необхідна медична допомога,

– розповів Некрасов.

Нагадаємо, що вчора ворог атакував енергетику Київської області. Йдеться про об'єкт у Бориспільському районі. По ньому вдарили вже вдруге за місяць.