Де ситуація зі світлом найскладніша

Внаслідок чергових російських ударів на ранок зафіксовано нові масштабні знеструмлення одразу у восьми областях України,про що повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

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Йдеться про екстрені обмеження у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Важливо! Надзвичайно складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині, де ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах, які енергетики щойно встигли відремонтувати.

Через серйозні пошкодження обладнання у Сумській, Харківській та Полтавській областях фахівці вимушено застосовують аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків там відбудеться лише після повної стабілізації системи.

У більшості інших регіонів України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості запроваджено ліміти обмеження потужності.

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Водночас Росія продовжує атакувати й ремонтні бригади.

Вчора на Київщині внаслідок ворожого удару поранення отримав енергетик. Його доставили до лікарні, де йому надається уся необхідна медична допомога– розповів Некрасов.

Нагадаємо, що вчора ворог атакував енергетику Київської області. Йдеться про об'єкт у Бориспільському районі. По ньому вдарили вже вдруге за місяць.