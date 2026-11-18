Где ситуация с электроснабжением наиболее сложная

В результате очередных российских ударов к утру зафиксированы новые масштабные отключения электроэнергии сразу в восьми областях Украины, что сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

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Речь идет об экстренных ограничениях в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Важно! Чрезвычайно сложной остается ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях, где враг целенаправленно наносит удары по объектам, которые энергетики только что успели отремонтировать.

Из-за серьезных повреждений оборудования в Сумской, Харьковской и Полтавской областях специалисты вынуждены прибегать к аварийным отключениям. Возвращение к прогнозируемым графикам там произойдет только после полной стабилизации системы.

В большинстве других регионов Украины в настоящее время действуют " графики почасовых отключений " электроэнергии, а для промышленности введены лимиты на мощность.

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В то же время Россия продолжает проводить атаки на ремонтные бригады.

Вчера в Киевской области в результате вражеского удара был ранен энергетик. Его доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь– рассказал Некрасов.

Напомним, что вчера враг атаковал энергетический объект Киевской области. Речь идет об объекте в Бориспольском районе. По нему нанесли удар уже второй раз за месяц.