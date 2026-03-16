"Не імпортуватимемо жодної молекули": у ЄС зробили заяву про енергоспівпрацю з Росією

ЄС не розглядає варіант налагодити співпрацю з Росією в енергетиці, адже прагне незалежності у сфері. Запевнять, що навіть попри складну світову ситуацію на паливному ринку звертатися до Росії за підтримкою не будуть.

Чи можливе відновлення співпраці в енергетиці з Росією?

Про те, що думають в ЄС про відновлення партнерства з Москвою, йдеться в коментарі Дана Йоргенсена для Радіо Свобода.

Так, під час спілкування з журналістами в Брюсселі єврокомісар з енергетики висловив позицію проти відновлення співпраці з Росією. Навіть попри кризу, викликану конфліктом на Близькому Сході.

У Європейському Союзі ми вирішили, що не хочемо імпортувати російську енергію… Надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися цього курсу. Ми не можемо в Європі прямо допомагати фінансувати жорстоку й незаконну війну Росії. Ми надто довго залежали від російської енергії, дозволяло Путіну шантажувати нас,

– пояснив Йоргенсен.

Зокрема він розповів, що нині в ЄС всі налаштовані доволі рішуче, щоб знайти шляхи для енергонезалежності. Посадовець зазначив, що повторювати помилки минулого – не є стратегією ЄС.

У майбутньому ми не імпортуватимемо з Росії навіть жодної молекули,

– сказав Йоргенсен.

Водночас єврокомісар прокоментував вплив ситуації на Близькому Сході на енергоринок ЄС. Він зазначив, що найбільший наслідок – це зростання цін на тлі дефіциту енергоресурсів. Зокрема, на думку Йоргенсена, Європа має бути готова до того, що ситуація може загостритися ще більше. Тож нині є можливість підготувати короткострокові заходи для підтримки ситуації.

Як планують стабілізувати ситуацію з енергокризою?

ЄС шукає рішення, адже конфлікт на Близькому Сході має наслідки чи на весь світ. Так, напередодні у Німеччині ухвалили рішення про те, щоб вивільнити частину стратегічних нафтових запасів. Про це написали в DW.

Відомо, що так країна долучається до ініціативи МЕА (Міжнародне енергетичне агентство), де запросили вивільнити резерви на 400 мільйонів барелів. За попереднім прогнозом, такі дії допоможуть стабілізувати енергоринок та світові ціни на нафту.

Зокрема міністерка економіки та енергетики ФРН Катеріна Райхе зазначила, що на АЗС ціни на пальне будуть підвищувати не частіше одного разу на день. Однак щодо зниження вартості – лімітів немає.

Минулі енергетичні кризи показали: ціни на заправках швидко зростають разом з нафтою, але повільно падають,

– підсумувала міністерка.

Зокрема вона прокоментувала, що у Німеччині є стабільне постачання газу, однак ситуація з нафтою – напружена, як і у всьому світі.

