Країни Балтії від'єднаються від російської енергосистеми

Країни Балтії вже остаточно від'єднаються від російської електроенергетичної системи. Наступного дня після від'єднання вони синхронізуються з мережею Євросоюзу.

Коли країни Балтії від'єднаються від енергосистеми Росії

Йдеться про такі країни як Естонія, Латвія та Литва, пише 24 канал з посиланням на естонську енергетичну компанію Elering.

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Так вже 8 лютого наступного року балтійські оператори енергосистем від'єднають енергосистеми Естонії, Латвії та Литви від IPS/UPS. Зокрема вони розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова.

Синхронізація з частиною континентальної Європи запланована на 9 лютого 2025 року,

– йдеться у заяві компанії.

Зверніть увагу! До цього часу енергосистеми країн будуть працювати в системі IPS/UPS. Частоту електроенергії там контролює Росія.

Як вплине синхронізація країн Балтії з системою ЄС

Як повідомили у відомстві, синхронізація з континентальною європейською синхронною зоною дозволить забезпечити незалежне, стабільне та надійне регулювання частоти в електромережах країн Балтії. Крім того, це також підвищить енергетичну безпеку в регіоні.

До того ж синхронізація покращить взаємозв'язок та ринкову інтеграцію енергосистем Європейського Союзу. А це дасть змогу балтійським енергосистемам працювати за спільними європейськими правилами та стандартами.

Зауважте! Синхронізація підтримується Європейським Союзом за рахунок спільного фінансування CEF Energy у розмірі близько 1,2 млрд євро. Очікується, що ця сума покриє до 75% витрат вартості проєкту.