Таку думку 24 Каналу висловив юрист-аналітик Андрій Вігірінський, зауваживши, що подібні ситуації трапляються в світі періодично. Потрібно вдосконалювати захист та кібербезпеку.

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3 шляхи, як Росія може вчинити провокацію проти Британії

За словами юриста-аналітика, ця провокація є реальною загрозою критичній інфраструктурі. Вона може бути виконана 3 шляхами:

Фізичний – можуть найняти людину на території країн Альянсу, якоій скажуть піти і "щось взірвати", наприклад газопровід чи лінію електропередач;

– можуть найняти людину на території країн Альянсу, якоій скажуть піти і "щось взірвати", наприклад газопровід чи лінію електропередач; Шляхом організації – група людей, які вчинять терористичний акт;

– група людей, які вчинять терористичний акт; Дистанційний – взлом системи та блокування даних користувачів, що унеможливлює використання енергосистем, теплосистем, систем водопостачання або систем фільтрації води.

Зверніть увагу! Очікується, що попередження про можливу майбутню кібератаку зробить британський міністр Пет Макфадден на конференції НАТО у понеділок. Видання The Telegraph зазначило, що у промові Макфадден скаже, що Росія може вимкнути світло для мільйонів людей.

Вігірінський пояснив, що світ останні десятиліття ледь не кожен рік переживає схожі атаки. Саме тому це не є нова загроза, яка може відбутись, а та, яка періодично втілюється в життя.

Кожного разу потрібно закривати слабкі ланки. Тому на критичних підприємствах є давно запроваджені окремі підрозділи, які займаються кібербезпекою. Хоч і на кожен щит завжди є меч. Не існує кулі для протидії,

– зауважив він.

Юрист-аналітик додав, що для захисту потрібно посилювати інфраструктурні системи. Тоді, якщо хакер взламає якийсь один рівень безпеки, можна буде швидко ліквідувати наслідки.