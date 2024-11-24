Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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У Британії мільйони людей можуть залишитися без світла через атаку Росії

За даними видання, Макфадден наголосить, Росія "надзвичайно агресивна й безрозсудна в кіберпросторі", а також хоче отримати "стратегічну перевагу й принизити держави, які підтримують Україну".

Виступаючи на конференції НАТО з кіберзахисту в Лондоні, міністр також додасть, що за останній рік російські військові і їхня "неофіційна армія кіберзлочинців і хактивістів не просто посилили свої атаки, а й розширили їхні цілі, включивши до них низку членів і партнерів НАТО".

Журналісти зазначають, що у Британії агресор націлився на засоби масової інформації, телекомунікації, політичні й демократичні інститути та енергетичну інфраструктуру.

Жорстка військова сила – це одне. Але кібервійна може бути дестабілізаційною та виснажливою. За допомогою кібератаки Росія може вимкнути світло для мільйонів людей. Вона може вивести з ладу електромережі. Це "прихована війна", яку Росія веде з Україною,

– цитує видання майбутню промову міністра.

До речі, очікується, що відповідне попередження пролунали лише через кілька днів після того, як Путін погрожував, що нібито вдарить по Британії у відповідь на використання Україною Storm Shadow.