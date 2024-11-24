Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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В Британии миллионы людей могут остаться без света из-за атаки России

По данным издания, Макфадден подчеркнет, Россия "чрезвычайно агрессивная и безрассудная в киберпространстве", а также хочет получить "стратегическое преимущество и унизить государства, которые поддерживают Украину".

Выступая на конференции НАТО по киберзащите в Лондоне, министр также добавит, что за последний год российские военные и их "неофициальная армия киберпреступников и хактивистов не просто усилили свои атаки, но и расширили их цели, включив в них ряд членов и партнеров НАТО".

Журналисты отмечают, что в Британии агрессор нацелился на средства массовой информации, телекоммуникации, политические и демократические институты и энергетическую инфраструктуру.

Жесткая военная сила – это одно. Но кибервойна может быть дестабилизирующей и изнурительной. С помощью кибератаки Россия может выключить свет для миллионов людей. Она может вывести из строя электросети. Это "скрытая война", которую Россия ведет с Украиной,

– цитирует издание будущую речь министра.

Кстати, ожидается, что соответствующее предупреждение прозвучали лишь через несколько дней после того, как Путин угрожал, что якобы ударит по Британии в ответ на использование Украиной Storm Shadow.