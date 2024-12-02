Когда страны Балтии отсоединятся от энергосистемы России

Речь идет о таких странах как Эстония, Латвия и Литва, пишет 24 канал со ссылкой на эстонскую энергетическую компанию Elering.

Читайте также Миллионы окажутся без света: есть 3 пути, как Россия может совершить провокацию против Британии

Так уже 8 февраля в следующем году балтийские операторы энергосистем отсоединят энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы от IPS/UPS. В частности они начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова.

Синхронизация с частью континентальной Европы запланирована на 9 февраля 2025 года,

– говорится в заявлении компании.

Обратите внимание! К этому времени энергосистемы стран будут работать в системе IPS/UPS. Частоту электроэнергии там контролирует Россия.

Как повлияет синхронизация стран Балтии с системой ЕС

Как сообщили в ведомстве, синхронизация с континентальной европейской синхронной зоной позволит обеспечить независимое, стабильное и надежное регулирование частоты в электросетях стран Балтии. Кроме того, это также повысит энергетическую безопасность в регионе.

К тому же синхронизация улучшит взаимосвязь и рыночную интеграцию энергосистем Европейского Союза. А это позволит балтийским энергосистемам работать по общим европейским правилам и стандартам.

Обратите внимание! Синхронизация поддерживается Европейским Союзом за счет совместного финансирования CEF Energy в размере около 1,2 млрд евро. Ожидается, что эта сумма покроет до 75% расходов стоимости проекта.