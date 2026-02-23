Україна на порозі "фінансової трагедії": Гетманцев озвучив невтішний прогноз
- Гетманцев попередив про можливу "фінансову трагедію" в Україні у квітні – через брак коштів для видатків.
- Нардеп розкритикував Кабмін за непослідовність у виконанні вимог МВФ і розширення програми нацкешбеку.
У квітні Україна нібито може зіткнутися з браком коштів для фінансування видатків. Держава вже використовує ресурси, передбачені на друге півріччя.
Що відомо про можливу кризу в Україні?
Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. Нардеп поділився передчуттям "фінансової трагедії".
Гетманцев прокоментував дискусії навколо податкових змін і виконання умов програми Міжнародного валютного фонду.
За словами нардепа, не у всіх колег із парламенту та уряду є передчуття "фінансової трагедії".
Воно є в мене, у міністра фінансів є (у Сергія Марченка – 24 Канал), бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки,
– зауважив він.
У МВФ нібито все просто: погоджені урядом "маяки" є обов'язковими, і перенесення їх з формату prior actions цього не змінює.
Ба більше, Гетманцев розкритикував Кабмін за непослідовність. Уряд буцімто погоджується на вимоги в межах програми МВФ, але з іншого боку розширює "неефективну програму нацкешбеку", зокрема через запровадження диференційованих виплат.
Нагадаємо, за даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, позитивний ефект від "Національного кешбеку" відчув кожен п'ятий бізнес в Україні. Водночас 41,9% підприємств заявили, що програма не вплинула на їхню діяльність.
Тепер же кешбек нараховуватимуть інакше: замість звичних 10% введуть 5% або 15% – залежно від категорій товару.
Що відомо про нову програму МВФ?
До слова, виконавча рада МВФ найближчими днями розгляне нову програму кредитування, яка передбачає фінансування у розмірі 8,1 мільярда доларів. Україна виконала всі попередні умови, але деякі вимоги все ж довелося "калібрувати".
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про певне пом'якшення. Наприклад, з'явився рік часу на пошук підтримки в парламенті щодо запровадження скандального ПДВ для ФОПів.