Старт "фінансового Рамштайну": Україну підтримуватиме весь світ

Платформа "фінансовий Рамштайн" стане координаційним проєктом донорів для України, який об'єднуватиме країни ЄС та G7, а також МВФ та інші світові установи. Все для найшвидшого економічного відновлення країни.

"Фінансовий Рамштайн": що це

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, 26 січня відбувся так званий "фінансовий Рамштайн". Це фінансова координаційна платформа донорів за участі міністрів країн-партнерів, яку ініціював президент України Володимир Зеленський.

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Головним завданням платформи є координація економічної підтримки для нагальних потреб України:

Забезпечити прогнозовану, ритмічну бюджетну підтримку у 2023 році,

Спланувати й забезпечити початок відновлення України,

Скоординувати фінансові інструменти підтримки економіки та приватного сектору.

Кого об'єднує платформа

За даними Forbes, до платформи приєдналися країни G7 та ключові міжнародні організації, а це МВФ, Світовий банк, ЄБРР та ЄІБ. А секретаріат з двома офісами буде в Брюселі та Києві.

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Але як і основний Рамштайн, вона буде відкрита для приєднання інших країн, які хочуть системно допомагати Україні,

– додав заступник директора-розпорядника МВФ від України Владислав Рашкован.

Крім того, співголовують у платформі міністр фінансів України Сергій Марченко (з ним віце-премʼєри Олександр Кубраков і Юлія Свириденко), гендиректор Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Купман й заступник радника з питань національної безпеки США Майк Пайл.